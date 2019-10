OPPRØRT: Vibeke Larsen. Foto: PRIVAT

Hardt ut mot NRKs «113» etter sykehusfilming

Vibeke Larsen (48) fikk en ekstra ubehagelig opplevelse da hun skulle besøke sin hjertesyke far (77) på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø mandag.

Faren til den tidligere sametingspresidenten ble akutt hjertesyk mandag og ble fløyet med helikopter fra Narvik til Tromsø. Vibeke Larsen er selv pasient ved sykehuset i Tromsø og hadde dermed kort vei til faren.

Men hun var ikke forberedt på å bli møtt av et kamerateam fra «113». Den populære TV-serien viser dagliglivet ved AMK-sentralen ved UNN i Tromsø, akutten ved sykehuset, og ambulansestasjonene i Tromsø og på Finnsnes.

– Gribber

I et innlegg på Facebook serverer 48-åringen flengende kritikk mot både sykehuset og NRK. Dagbladet var først ute med å skrive om saken.

«Mannen som nesten ikke har greid å prate, puste eller kjent igjen mamma eller barnebarn i dag på sykehuset i Narvik har selvsagt gitt sitt samtykke til NRK, som den fåmælte og snille mannen han e», skriver Larsen før hun tordnende spør:

«Kor grisk e gribbene, og hvilket ansvar har UNN Narvik som har jobbet med han i flere timer og kjenner tilstanden hans, til å begrense slik kommersiell kontakt? (...) Tydeligvis har statskanalen ingen skrupler i sin jakt!!!»

Da Larsen møtte sin far på sykehuset, fikk hun ikke selv være med i heisen fordi kamerateamet tok for stor plass, forklarer hun til VG.

– Jeg var helt sjokkert. Heisen forsvant jo med min far og NRK-teamet, men jeg forklarte til helsepersonellet der og da at dette aksepterer jeg ikke.

Larsen sier til VG at hennes far er klar over at saken nå omtales i mediene, og han skal ha fått beskjed om at filmingen er stanset.

– Min far var og er veldig dårlig, og jeg reagerer sterkt på at han i den situasjonen ble spurt om å være med i et realityshow. «113» er et realityshow, ingen dokumentar, sier hun.

Hun har i kjølvannet av opplevelsen sendt en skriftlig klage til helseminister Bent Høie. Hun er sterkt kritisk til at helsepersonell skal få innhente samtykke hos syke personer på vegne av andre aktører – i dette tilfellet NRK.

– Jeg har sendt en bekymringsmelding. Min far er antageligvis ikke den eneste som blir bedt om å gi samtykke i en så redusert tilstand.

Larsen opplyser at NRK har tatt kontakt og sagt at de ikke vil vise opptakene av hennes far så lenge det er uenighet rundt dem.

– Så jeg regner med at det ikke blir vist. Utover det er jeg ikke interessert i mer dialog med NRK. De har allerede gått over en grense, sier Bjerkvik-kvinnen.

NRK beklager

Tone Lein, programsjef for NRK Nord-Norge, sier til VG at ingen pasienter eller pårørende kommer med i «113» hvis de ikke ønsker det.

– Vi må bare beklage at hun har hatt en dårlig opplevelse.

– Hvordan reagerer du på at hun har sendt klage til helseministeren over praksisen NRK her har brukt?

– Vi må gå inn i denne spesielle saken og se hvordan ting er blitt gjort, men vi mener at vi har grundige rutiner for å sjekke om pasienter står ved sitt samtykke, svarer Lein.

Lein presiserer at pasientene i første omgang samtykker til at det filmes, ikke til at det skal publiseres.

– Vi snakker med både pasienter og pårørende flere ganger i ettertid før opptaket eventuelt vises. At familien i dette tilfellet hadde en vond opplevelse, er synd. Vi skal sjekke opp i saken, forsikrer programsjefen.

Sykehuset sjekker opp

Universitetssykehuset Nord-Norge er ifølge Dagbladet gjort kjent med kritikken. Sykehuset skriver i en e-post til avisen at de ikke kan gi ut informasjon om enkeltpasienter, men bekrefter at de har mottatt en klage, og at de nå sjekker opp i hva som er skjedd.

«Dersom det viser seg at vi har gjort en feil vurdering rundt innhenting av samtykke, beklager vi det på det sterkeste», lyder det i e-posten.

Vibeke Larsen sier at hun forstår dem som sier ja til å være med i en slik TV-serie.

– Men jeg skjønner også de som sier nei, og de som angrer i ettertid, men kanskje ikke tør å trekke samtykket.

«113» hadde premiere 1. januar i år og ble raskt en seermagnet. I snitt fulgte rundt en million seere hver episode. I disse dager holder NRK med innspilling av sesong to, som skal på lufta til høsten neste år.

