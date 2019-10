PAUSE: Kylie Jenner og Travis Scott på Grammy-utdelingen i L.A. i februar. Nå er det slutt. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Kylie Jenner bekrefter brudd, men avkrefter rykter

Kylie Jenner (22) er brått blitt singel, men nekter for å ha vært på nattlig stevnemøte med ekskjæresten.

Nyheten om at realitystjernen og makeup-mogulen Kylie Jenner har «tatt pause» fra forholdet med rappestjernen Travis Scott (28), dukket opp i amerikanske medier tirsdag.

Paret har holdt sammen i to år, og i februar fødte Kylie datteren Stormi.

Hverken Kylie eller Travis kommenterte påstandene, men TMZ hevdet å ha fått informasjonen fra kilder nær paret.

Samme kveld som bruddet ble kjent, meldte en rekke nettsteder at nysingle Kylie hadde trøstet seg med gamleflammen Tyga (29) på nattklubb i Los Angeles.

EKSEN: Tyga og Kylie på moteuken i New York i 2016. Foto: Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge E! News skal Kylie ha vært ute med venninner og Travis på byen med kamerater, da de to gjengene ble enige om å feste sammen.

Men nå føler Kylie for å stanse rykter om gjenopptatt romanse.

I et Twitter-melding torsdag kveld norsk tid skriver hun:

«På nettet blir alt 100 prosent mer dramatisk enn det i virkeligheten er. det var ingen «kl. 02 på natten-date» med Tyga»:

Hun føyer til:

«Det som skjedde, var at jeg satte av to av mine venner ved et studio der han tilfeldigvis befant seg».

I en annen melding forsikrer Kylie overfor sine mer enn 28 millioner følgere at hun og Travis «har en god tone», og at deres viktigste fokus akkurat nå, er Stormi.

«Vennskapet og datteren vår er vår førsteprioritet», skriver hun i det som tolkes som en bekreftelse på bruddet.

Kylie er den yngste i Kardashian/Jenner-klanen, hvis man ser bort fra de berømte realitysøstrenes egne barn.

Så sent som i forrige måned prydet den styrtrike kosmetikkgründeren septemberutgaven av Playboy, hvor hun stilte splitter naken sammen med nettopp Travis.

Så sent som i forrige uke ble Kylie innlagt på sykehus på grunn av influensalignende symptomer, noe som førte til at hun måtte avlyse sitt planlagte show under moteuken i Paris.

Mandag var hun imidlertid på bena igjen og frisk nok til å gjeste bryllupet til Justin (25) og Hailey Bieber (22), uten Travis, men med datteren som følge.

Publisert: 03.10.19 kl. 19:53







