Christina Hendricks skilles

«Mad Men»-stjernen Christina Hendricks (44) og skuespillerektemannen Geoffrey Arend (41) går fra hverandre.

Paret er nyseparert – ni år etter at de giftet seg, melder nyhetsbyrået WENN.

I en felles pressemelding opplyser Hendricks og Arend at de fortsatt skal dele på omsorgen for «sine to vakre hunder».

«Vi forelsket oss for 12 år siden og ble kjærester. De to fantastiske familiene våre ble forent, og vi har hatt utallige stunder med mye latter – og vi har fått herlige venner og er blitt velsignet med utrolige muligheter», heter det i kunngjøringen.

Paret skriver at de for alltid vil være takknemlig for kjærligheten de delte.

Nå vil de bruke tid på å «gjenfinne seg selv» i den prosessen de nå står oppe i.

«Tusen takk for at dere er tålmodige og gir oss den tiden vi trenger til det».

Hendricks og Arend giftet seg i 2009 – etter å ha vært et par i tre år. Ekteskapet var det første for begge. De har ingen barn.

SLUTT: Christina Hendricks og Geoffrey Arend på et Oscar-party i L.A. på nyåret. Foto: NINA PROMMER / EPA

Hendricks spilte den forførende sekretæren Joan Holloway i den prisbelønte TV-serien «Mad Men» fra 2007–2015. 44-åringen-åringen ble gjennom denne rollen blitt et stilikon og skjønnhetsideal for kvinner verden over. Hun har de siste par årene figurert i seriene «Good Girls» og «Tin Star». Hun har også en av stemmene i den nye filmen «Toy Story 4».

Arend har også en lang merittliste innen TV og teater, senest i serien «Madame Secretary», men han er best kjent fra 2010-skrekkfilmen Devil».

