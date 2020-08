SOL! SOMMER! NORRBAGGE!: Alexandra Rapaport og Nicolai Cleve Broch i «Mordene i Sandhamn». Foto: Johan Paulin / TV 4 / TV 2

TV-serieanmeldelse «Mordene i Sandhamn»: På skyggesiden i Skjærgården

Sverige åpner opp for nordmenn. Nærmere bestemt én nordmann: Nicolai Cleve Broch.

Nå nettopp

«Mordene i Sandhamn» (sesong syv)

Svensk krimserie i åtte deler, premiere på C More og TV 2 Sumo 3. august

Manus: Sara Heldt, Gustaf Skördeman, Johan Widerberg, basert på Viveca Stens romaner

Regi: Niklas Ohlson, Mattias Ohlsson

Med: Alexandra Rapaport, Nicolai Cleve Broch, Kassel Ulving, Ping Monn, Jonas Malmsjö, Yasmine Garbi

Ikke ante jeg at Sandhamn på Sandön, i den stockholmske skjærgården, var slik en dødsfelle. Det burde jeg kanskje gjort, i og med at dette er den syvende TV-seriesesongen basert på Viveca Stens bøker om politiadvokaten Nora (Rapaport) og livet hennes på sommerstedet.

Som ser idyllisk ut, bortsett fra opphopningene av lik. Vi snakker fire-fem døde i løpet av den ene korte sommeren som denne sesongen dekker. Hvori Nora, en alenemamma med en svakhet for rosévin, gjør seg et nytt, potensielt erotisk bekjentskap. Nemlig Alexander (Cleve Broch), en staut norsk politimann, også han opptatt med å oppdra et barn, Tor (Ulving), alene. Mor «forsvant» for tre år siden.

IDYLL PÅ OVERFLATEN: Alexandra Rapaport, Kassel Ulving og Nicolai Cleve Broch (fra venstre) i «Mordene i Sandhamn». Foto: Johan Paulin / TV 4 / TV 2

Dette med den forsvunne moren er en rød tråd sesongen igjennom. Utover den, blir vi servert fire små, nokså simple krimsaker som legger beslag på to episoder hver.

Det dreier seg om en MDMA-«epidemi» blant ungdommene på øya, en tvilsom eiendomsutvikler og en familiefeide med tragisk utfall, en mannlig psykopat (de er kjempepopulære!) og en verdenskjent barnepyskolog som er hatet av sine egne barn.

MARITIM MORO – INNIMELLOM ALLE MORDENE: Alexandra Rapaport og Nicolai Cleve Broch i «Mordene i Sandhamn». Foto: Johan Paulin / TV 4 / TV 2

Plottene er gjennomsiktige, billige, kunstige og banale. Selv de mest dramatiske hendelsene føles merkelig udramatiske. Det kan være fordi «Mordene i Sandhamn» ikke er en ren krimserie, men egentlig mer enn dagtidsåpeopera-versjon av en krimserie.

Selve hovedpersonen, Nora, er sjelden i sentrum for sakene eller etterforskningen av disse – hun er forbløffende sjelden «på jobb». Hun liksom bare er i nærheten når noe skjer. Det handler vel så mye om det ikke-eksisterende kjærlighetslivet hennes, heri opptatt den klovnete eks-mannen Henrik (Malmsjö, det mest svensk utseende mennesket jeg har sett på år og dag), oppdragelsen av datteren Anna (Monn) og av og på-, stopp og start-forholdet hun får til Alexander.

JAVISST ER HAN SVENSK: Jonas Malmsjö og Yasmine Garbi i «Mordene i Sandhamn». Foto: Johan Paulin / TV 4 / TV 2

Cleve Brochs politimann svinser gjennom serien som en fyr i en Dressmann-reklamefilm, avdeling denim, tilsynelatende mye flinkere til å skifte skjorte på overkroppen enn å etterforske krimsaker. Han blir stadig vekk gjenstand for mild eksotifiering – hör och häpna, en norrbagge på Saltkråkan! – og må tåle å bli kalt både «Holmenkollen», «Trondheim» og «Fleksnes» (dette er de tre tingene svensker forbinder med Norge).

MORSK DRESSMANN-MANN: Nicolai Cleve Broch i «Mordene i Sandhamn». Foto: Johan Paulin / TV 4 / TV 2

Cleve Broch synes ikke å ta serien spesielt alvorlig. Det er smart av ham, all den tid «Mordene på Sandhamn» ikke er en alvorlig serie. Det er en serie som benytter seg av krimplottene for å ha noe å befatte seg med mellom alle de duse bildene av strikkegensere, vinglass og levende lys i de sublime skjærgårds-solnedgangene.

For det «Mordene i Sandhamn» har, er den vakre settingen og de lyse sommernettene. I så måte er den et OK, om enn florlett alternativ til de utallige «nordic noir»-seriene der alt bare er natt, mørke og evig høst. Den slags kommer jo tidsnok.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 03.08.20 kl. 07:02

