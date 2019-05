SNAKKER OM OVERGREP: Ellen Degeneres sier til David Letterman at hun ble misbrukt. Her er hun fotografert på sitt eget talkshow i 2016. Foto: Lucy Nicholson / REUTERS

Ellen DeGeneres sier hun ble seksuelt misbrukt som tenåring

I et nytt intervju hevder talkshowverten at hun ble misbrukt av stefaren sin da hun var 15-16 år gammel.

Det er i den kommende sesongen av Netflix-serien «My Next Guest Needs no Introduction with David Letterman» at Ellen DeGeneres åpner opp om traumatiske hendelser i fortiden sin.

Ifølge Entertainment Tonight sier hun i fredagens episode at hendelsen fant sted etter at moren hennes var diagnostisert med brystkreft og fikk fjernet et bryst.

Mannen moren var sammen med med skal ha brukt den informasjonen til å forgripe seg på Ellen ved flere tilfeller.

– Når hun var bortreist fortalte han meg at han hadde kjent en klump i hennes bryst, og at han måtte sjekke mine bryster siden han ikke ville gjøre henne bekymret, sier DeGeneres til Letterman.

– Jeg er sint på meg selv fordi jeg var for svak til å si ifra. Jeg var 15 eller 16 år. Det er virkelig en forferdelig, forferdelig historie, og jeg vil fortelle detaljer fra det fordi jeg vil forhindre andre jenter fra å noensinne la noen gjøre det mot seg.

Programlederen håper hennes historie kan hjelpe andre ofre til å stå fram.

– Når jeg ser mennesker snakke ut, spesielt nå, gjør det meg forbannet når ofre ikke blir trodd. For vi finner ikke bare på ting. Og jeg liker menn, men det er så mange menn som kommer unna med så mye. Det er bare på tide at vi får en stemme. På tide at vi får makt, sier hun ifølge ET.

