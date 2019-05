TV-KJENDIS: Caroline Grane er kjent fra «Svenske Hollywoodfruer». Foto: Susanne Kindt/TV3

Svensk Hollywood-frue venter sitt første barn

Caroline Grane (41) er høygravid, singel og lykkelig.

Etter fem års forsøk på å bli gravid, forteller Caroline Grane at hun nå har lyktes.

– Jeg er så glad. Mange av mine venninner kan ikke få barn lenger. Problemet med min generasjon kvinner er at alle gjør alt for karrieren, og så plutselig har årene gått – og så er det for sent, sier 41-åringen til svenske Aftonbladet.

Grane ble kjent for norske og svenske TV-seere da hun i 2015 gjorde inntog i realityserien «Svenske Hollywoodfruer». Da fikk folket innblikk i hennes jobb som eiendomsmegler og yogatrener i California, samt hennes luksuriøse livsstil.

Hvem som er barnefaren, sier ikke Grane noe om. De to var sammen i en periode, men så tok forholdet slutt.

– Pappaen er jeg dessverre ikke sammen med, men jeg vil at han og barnet skal ha et godt forhold til hverandre. Selvfølgelig skulle jeg ønske at det hadde fungert mellom ham og meg, men sånn gikk det ikke, sier den vordende førstegangsmammaen – som flyttet fra Stockholm til USA for snart ti år siden.

Grane er angivelig i uke 38 av svangerskapet, altså kan fødselen skje når som helst. Hun forteller at hun er nervøs, men takknemlig for at barnet i magen er friskt.

Hun har selv postet bilde av sin struttende mage på Instagram:

Her hjemme skal norske TV-seere etter hvert få nærmere kjennskap til en av Granes tidligere kolleger, nemlig «Svenske Hollywoodfruer»-veteranen Gunilla Persson. Persson befinner seg i skrivende stund på Finnskogen i Grue, der hun er i gang med innspillingen av «Farmen kjendis»:

Publisert: 28.05.19 kl. 11:34