Bianca Ingrosso: – Jeg vet hva jeg er verdt

Bianca Ingrosso (25) og mamma Pernilla Wahlgren (52) tjener fett på livet som realitykjendiser.

Ifølge Expressen håvet mor og datter til sammen inn 50 millioner svenske kroner i fjor. Begge kan takke populariteten til realityserien «Wahlgrens verden» for medvinden.

Fra 2018–2019 økte Bianca omsetningen fra 6,7 millioner til 17,4 millioner. Det gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere, skriver avisen.

I et intervju med Fredrik Ralstrands podkast «TV-fabriken» forteller Bianca at hun for noen få år siden aldri hadde sett for seg at hun skulle ende opp med så stor suksess.

– Derimot vet jeg virkelig min egen verdi når det gjelder hva jeg kan ta betalt. Jeg vet hva jeg er verdt, sier Bianca, som har vunnet flere priser for sin blogg og for TV-serien.

Bianca opplyser samtidig at hun har to økonomiske rådgivere som styrer finansene hennes, siden hun tror det ikke hadde gått så bra om hun tok ansvaret for businessen selv.

Ikke for enhver pris

25-åringen, som har egen YouTube-kanal, over en million følgere på Instagram, og for tiden er dommer i svenske «Talang», presiserer også at selv om hun vet å sette prislapp på seg selv, så velger hun aldri oppdrag basert på pengesummen hun blir tilbudt.

– Jeg drives ikke av penger, men det er jo lett for meg å si nå som jeg har enorm økonomisk trygghet, jeg vet det.

Bianca beskriver seg selv som en person folk enten elsker eller misliker. At hun kan fremstå negativt.

– Jeg er som jeg er. Og jeg er klippet ganske korrekt, sier Bianca om slik hun fremstilles på TV.

TV-kjendisen innrømmer for øvrig at det kan være tungt på en dårlig eller stresset dag å forholde seg til den store oppmerksomheten fra fansen. Hun misliker når folk venter på henne utenfor inngangsdøren hennes eller ringer på og løper.

Men stort sett nyter hun kontakten med tilhengerne.

– Alle føler jo at de kjenner meg. Menneskene er utrolig fine, varme og herlige. Og jeg forstår dem jo. Aller helst vil jeg jo sette meg ned i Kim Kardashians hage, ler hun.

Pernilla Wahlgren har i likhet med datteren flere ulike selskaper, og de siste fem årene skal hun ha fordoblet inntekten.

– I likhet med Bianca, så er det også for meg fantastisk å kjenne på denne tryggheten, sier mamma Wahlgren i podkasten.

Når Bianca sier at hun mener moren har «visst å ta jævlig godt betalt», og at ikke alle jobber var verdt å takke ja til, minner Wahlgren henne på:

– Jeg har også hatt fire barn å forsørge.

– Og det er det jeg mener med at du er helt fantastisk, medgir Bianca.

MOR OG DATTER: Pernilla Wahlgren (her i Melodifestivalen i 2010) og Bianca i 2018. Foto: Scanpix og Foto: Erik Simander/TT

Bianca var syv år da moren og faren, Emilio Ingrosso (54), skilte lag for godt. Wahlgren og Emilio Ingrosso, danser og komponist, traff hverandre første gang under Melodi Grand Prix i 1985. Han danset da under hennes shownummer.

Bare tre år senere søkte de om skilsmisse første gang, men ble gjenforent. Svensk presse boltret seg i privatlivet til de to kjendisene.

Siden fulgte flere oppbrudd – før de ble skilt i 2002. I 2006 ble Ingrosso dømt for mishandling og trusler mot Wahlgren.

Pernilla er også mamma til popstjernen Benjamin Ingrosso (22) og musikkprodusent og DJ Oliver Ingrosso (29). Hun har i tillegg en sønn på 12 år med ekskjæresten Joachim Lennholm (44), som hun var sammen med et par år med etter skilsmissen.

Familien er nå inne i sesong syv av «Wahlgrens verden».

