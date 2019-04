MAMMA: Talkshow-vert og TV-stjerne: Tamron Hall er overlykkelig over at hun endelig er blitt mamma etter å ha ønsket seg barn i en årrekke. Foto: Patricia Schlein/starmaxinc.com / Starmax

TV-stjerne (48) mamma for første gang

Torsdag delte den tidligere ankerkvinnen for Today-show, Tamron Hall den gledelige nyheten på Instagram.

Nå nettopp







– Moses & Mamma. Jeg kan knapt vente med å presentere min #sonshine, skrev en overlykkelig, nybakt mamma på instagram og fortsatte:

– Photo credit: Pappa som gråter av glede.

People skriver at Hall har vært åpen om at hun har ønsket å stifte en familie i åresvis og hun har sagt at hun angrer på at hun ikke «startet prosessen med å få barn mens hun fortsatt var i 20 årene».

Hall ventet helt til hun var gravid i 32. uke før hun turte å fortelle at hun det.

– Dette har jeg ønsket å fortelle dere i månedsvis og endelig har legen min sagt at nå kommer det til å gå bra, skrev Hall på Instagram.

les også Today-anker til Ylvis: - Vet ikke om vi skal gi dere high five eller arrestere dere

Tamron Hall er kjent som en av USAs fremtredende TV-personligheter og var den første afro-amerikanske kvinnen som ble programleder for det anerkjente Today-showet.

Blant de mange gjestene hun har hatt i Today-studio er Ylvis -brødrene Bård og Vegard. Den populære norske duoen var invitert til showet i 2013 i forbindelse med at de gikk inn på en sensasjonell 6. plass på Billboard-listen med «The Fox »

Publisert: 26.04.19 kl. 18:03