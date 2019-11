DØD: Kokkekjendis Gary Rhodes, her avbildet for noen år siden. Foto: Georgie Gillard / PA

«Masterchef»-kjendis Gary Rhodes døde brått

Den britiske TV-kokken Gary Rhodes ble 59 år.

TV-stjernen, kjent fra britiske «Masterchef», «Masterchef USA» og «Hells Kitchen», døde i Dubai tirsdag kveld.

Det opplyser de etterlatte til Daily Mail, som skriver at dødsfallet skjedde brått mens Rhodes hadde en pause i innspillingen av et ny matlagingsserie for kanalen ITV. Da staben tok fri for under en uke siden, skal Rhodes ifølge kokkekollega Reif Othman har virket sunn og frisk.

«Familien Rhodes er svært triste over å måtte melde om bortgangen til vår elskede ektefelle, pappa og bror Gary Rhodes», skriver de pårørende, som videre forteller at 59-åringen døde med sin kjære kone Jennie ved sin side.

Ifølge produksjonsselskapene Rock Oyster Media og Goldfinch TV skal Rhodes ha fått et illebefinnende i sitt eget hjem, og han ble raskt fraktet til sykehus.

Familien selv går ikke i detalj om hendelsesforløpet, men takker for all støtte og ber om å få sørge i ro og fred.

Gary Rhodes og kona giftet seg i 1989 og har to barn sammen.

Blant dem som har tatt imot nyheten om Rhodes’ død med stor sorg, er den britiske TV-kokken Jamie Oliver (44).

«Gary var en fantastisk kok og en utrolig ambassadør for britisk matlaging. Han var en enorm inspirasjon for meg da jeg var ung. Det er takket være ham at moderne, britisk matlaging har gjenoppstått med fryd og eleganse», skriver han under et bilde av den døde TV-kjendisen på Instagram (artikkelen fortsetter under):

Rhodes ble i 2006 utnevnt til kommandør av Den britiske imperiorden av dronning Elizabeth. I tillegg er han belønnet med den høythengende Michelin-stjernen en rekke ganger. Den populære TV-profilen har bodd i Dubai siden 2011.

Helt frem til sin død har Rhodes vært eier og leder for flere restauranter, blant annet for hotellkjeden Grosvenor House Dubai.

– Han jobbet helt frem til den aller siste dagen, sier en pressekontakt for hotellkjeden.

Nyheten om dødsfallet skjer drøyt ett år etter at en annen britisk «Masterchef»-stjerne brått gikk bort. Stjernekokk Matt Campbell løp London Marathon til minne om sin døde far da han selv falt livløs om. Han ble 29 år.

Publisert: 27.11.19 kl. 13:02