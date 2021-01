«DEN SKAL JEG HA»: Omar sy som mestertyven Assane Diop i «Lupin». Foto: Emmanuel Guimier / Netflix

TV-anmeldelse «Lupin»: Gentlemannstøv

Det mest verdifulle denne «gentlemannstyven» stjeler, er tiden din.

Publisert: Nå nettopp

«Lupin»

Fransk krimdrama i syv deler

Premiere på Netflix fredag 8. januar

Manus: George Kay, Françoise, Uzan, Glorent Meyer, Tigran Rosine, Marie Roussin, inspirert av Maurice Leblancs romaner

Regi: Marcela Said, Loudovic Bernard, Louis Leterrier

Med: Omar Sy, Ludvine Sagnier, Clotilde Hesme, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Vincent Londez

Paris, 1995: Assane Diop (Sy) og faren hans er innvandrere fra Senegal. Pappa jobber som sjåfør og assistent for familien Pellegrini, og matriarken i huset lar ham plukke en bok fra det rikholdige biblioteket deres. Han velger en samling med Maurice Leblancs historier om den fiktive gentlemannstyven Arsène Lupin, og gir den til Assane. Med det er løpet lagt.

Paris, nåtid: Assane er blitt en voksen mann, med en tenåringssønn og en eks-partner (Sagnier) han har et ganske godt forhold til. Det er gått som det måtte gå med ham. Han er, inspirert av Lupin, blitt en tyv og en svindler.

SJONGLERER GENTLEMANNSTYV- OG PAPPAROLLEN: Etan Simon (til venstre) og Omar Sy i «Lupin». Foto: Emmanuel Guimier / Netflix

Det kan saktens diskuteres hvor gentlemannaktig han er. Å rane gamle damer, og bryte seg inn hos dem og gi dem sjokk når de kommer hjem, er kanskje ikke toppen av manerer. Men han er etter sigende dyktig til det han gjør, alltid et skritt foran.

Jeg skriver «etter sigende» av en årsak. Den er at «Lupin» svikter på et uhyre sentralt område: Den evner ikke, eller gidder ikke, å sannsynliggjøre eller synliggjøre for oss hvordan Diop gjennomfører de utrolige tingene han gjennomfører.

Man blir nesten hele tiden sittende/liggende og tenke på dette. «Hei, hvordan kom han seg egentlig inn der, inn i selve hjertet av Louvre-museet?». «Hva slags teknologi benyttet han for å få til det der?». «Er det virkelig så enkelt å hacke topphemmelige etterretnings-databaser?».

EKS-PARTNER (MEN IKKE «IN CRIME»): Ludvine Sagnier i «Lupin». Foto: Netflix

Den voksne Assane har et horn i siden til familien Pellegrini (de er en slags altmuligmann-millionærer, involvert i alt fra medieeierskap til ulovlig våpensmugling). Ja, verre enn som så. Han holder dem ansvarlige for farens selvmord.

Sentralt i dette er et diamant-halskjede som skal ha tilhørt Marie Antoinette. Smykket var i Pellegrinienes eie, inntil det forsvant, antatt stjålet. Nå er det dukket opp igjen, og skal selges til inntekt for en veldedig stiftelse. Assane har selvsagt planer om å stjele det. Han har planer om å hevne faren også.

PELLEGRINI-FAMILIEN, VED ÉN AV DEM: Clotilde Hesme i «Lupin». Foto: Emmanuel Guimier / Netflix

Det var grunn til å ha visse forhåpninger til denne franske serien. I hvert fall for oss som elsker en god, kultivert og soignert gentlemannstyv. Her skal det sies av Omar Sy, som Assane, er en karismatisk fyr. Selv uten floss og monokkel.

Men det hjelper lite, all den tid manuset, krimhistorien og «mysteriet» som ligger til grunn for serien, er langt mer Olsenbanden enn Thomas Crown. Ja, «Lupin» er mer eller mindre en slags barne-TV serie. Stort sett bare tøys.

HAR DRESS, MANGLER FLOSSHATT OG MONOKKEL: Omar Sy i «Lupin». Foto: Emmanuel Guimier / Netflix

Den er aldri på skuddhold av å være spennende, og forsøker i alt for høy grad å inkorporere «humoristiske» elementer. Det er plagsomt, all den tid de fleste jo er av den oppfatning at komedie ikke akkurat er en fransk paradegren.

Og igjen: Den tar alt for lettvint på bryet det er å skulle redegjøre for hvordan Assane klarer å gjøre alt det geniale han gjør. Det er en utilgivelig synd i en serie som denne.

Anmelderen har sett fem av syv episoder