TV-stjernen Rolf Lassgård fikk vite om pappa da han var 33

Svenske Rolf Lassgård (65), aktuell i «Exit», satt gjennom hele oppveksten med en følelse av at noe ikke stemte.

Først da han var 33 år fikk skuespilleren vite at hans biologiske far var en annen enn den han hadde vokst opp med. Det forteller Lassgård i «Malou etter tio» på TV4, ifølge Expressen.

– Jeg har kjent på noe hele tiden, forteller 65-åringen om følelsen av at alt ikke var som det fremsto i familien.

Det aller første møtet ansikt til ansikt med sin opprinnelige far, fikk Lassgård like før han skulle opptre i en teaterforestilling i Norrland.

Skuespilleren forteller i TV-intervjuet at han visste at faren skulle være tilskuer, og at han derfor gikk ned til publikum i salen for å hilse på ham.

– Min tanke var at jeg ikke kunne opptre uten at vi hadde truffet hverandre først. Så da gikk jeg ned, sier han.

Lassgård opplyser at faren av utseende ligner karakteren han selv spilte i filmen «En mann ved navn Ove» – altså hovedrollen som Ove.

Lassgård, for tiden aktuell som børshai i «Exit» på NRK og «Jegerne» på C More, innrømmer til reporter Malou von Sivers (68) at det å vokse opp uten sin biologiske far, innebærer et tomrom i livet.

– Det er jo det. Men samtidig hadde jeg en god barndom. Jeg led ingen nød. Man naturligvis har det vært en lengsel i meg.

Da han omsider fikk kjennskap til sin far, innebar det også nye bekjentskaper med flere slektninger, deriblant brødre. I de nær 30 årene som har gått siden den tid, har Lassgård og familiemedlemmene kommet veldig nær hverandre.

– Vi måtte bruke tid på å lære hverandre å kjenne, og det har vi gjort. Det har vært utrolig berikende, sier stjernen – også kjent fra blant annet «Min pappa Marianne», «Spionen», «Dag», «Etterforskningen», «Wallander»-serien, «LØvekvinnen» og «Beck».

Lassgård har selv tre barn med kona Birgitta, som har har vært gift med siden 1982. De er besteforeldre til tre.

