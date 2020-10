EKTEPAR: Glenn Jørgen Sandaker og Alexandra Kakurina under et intervju med VG i 2016. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

«Skal vi danse»-stjernene venter barn

Dansekjendisene Glenn Jørgen Sandaker (36) og Alexandra Kakurina (37) blir foreldre for første gang.

Oppdatert nå nettopp

«Hva man kan vente seg når man venter barn? Et obligatorisk bilde på Instagram og en partner med sympatisymptomer», skriver Kakurina på Instagram under et bilde av seg og Sandaker.

Hun har en synlig kul på magen, mens ektemannen også gjør sitt beste for å strutte:

I en hashtag opplyser 37-åringen at hun er 19 uker på vei.

Både Kakurina og Sandaker forteller til TV 2 at de gleder seg – men at den vordende mammaens form er vekslende.

– Jeg får nye, overraskende symptomer hver eneste dag, forteller Kakurina og opplyser at hun sliter med kvalme.

Begge de to har vært gjengangere som proffdansere i «Skal vi danse» på TV 2. I 2008 figurerte Kakurina også i dommerpanelet. Vunnet har de også. Kakurina gikk til topps med Kristian Ødegård (46)i 2006, mens Sandaker vant Superfinalen i 2008 med Mona Grudt (49).

Travle dager

I den pågående runden av danseprogrammet glimrer imidlertid begge to med sitt fravær.

Da VG møtte paret til «forhold-snakk» i midten av oktober 2016, betrodde de at det ikke var altfor mye tid de fikk sammen.

Da kokte det som verst med dansetrening og TV-innspilling.

– Når den ene omsider returnerer, er den andre bevisstløs eller har allerede sovnet. Vi ser hverandre nesten aldri og har faktisk ikke hatt en fridag eller spist middag sammen siden august. Derfor er det litt etterlengtet kjærestetid når vi nå setter oss ned sammen med VG, forklarte de.

les også Alexandra Kakurina og Glenn Jørgen Sandaker: har ikke spist middag sammen siden august

Paret forteller til TV 2 at de ikke ligger på latsiden nå heller. Sandaker driver trafikkskole, mens Kakurina holder på med danseundervisning. Ønsket er å kunne ta så mye fri som mulig når babyen kommer.

Kakurina og Sandaker to hadde vært gode venner og dansekolleger i fem år før de ble et par i 2009. I 2017 forlovet de seg, og året etter sto bryllupet.

Det er tre år siden Kakurina var med i «Skal vi danse», mens Sandaker senest svingte seg i fjor høst.

Tilbakeblikk på tidligere TV-stunt:

Publisert: 19.10.20 kl. 11:23 Oppdatert: 19.10.20 kl. 11:36

Les også