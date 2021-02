QUIZTRIO: Silya Nymoen, Anders Hoff og Jakob Schøyen Andersen prøver å gjøre musikalsk IQ til et folkebegrep. Foto: Renate Madsen/TV2

TV-anmeldelse «Den du veit»: Fnisete musikkbingo

Lørdagsunderholdningen for deg som alltid har synes «Beat for Beat», «Hit for Hit» og «Popstokk» burde vært ett program.

Publisert: Nå nettopp

«Den du veit»

Norsk musikkspørrelek i 12 episoder

Med: Anders Hoff, Silya Nymoen, Jakob Schøyen Andersen

Premiere på TV2 Lørdag 13. februar kl. 22.10

Sendes lørdager på TV2

Den nye TV2-satsningen «Den du veit» lener seg programoversikt-strategisk mot «Hver Gang Vi Møtes». Slik at kanalen kan trekke musikkelskende publikum videre fra intens gråt til rungende latter.

Programleder Anders Hoff («Skal vi danse»), lagkapteinene Silya Nymoen («Stjernekamp» «Hver Gang Vi Møtes») og Jakob Schøyen Andersen («Hit for hit», «Kollektivet») og poengsjef Sebastian Brynestad («Kollektivet») jobber hardt for å bli musikkquizens svar på «Brille».

Med litt uklare nivåer av selvironi utfordrer de idéen om rollefordeling i TV-underholdning, og selger seg inn på at de er det eneste programmet som tar norske artisters musikalske IQ på alvor.

Derfor er TV2-kjendis Thomas Numme en av gjestene i det første programmet. Senere deltar Jon Niklas Rønning og TV2-programleder Katrine Moholt. Kompetente folk på sitt vis, men artister er de vel egentlig ikke?

YEAH: Jakob Schøyen Andersen finner fram sin indre James Hetfield. Eller er det James Hetfield som finner fram sin indre Jakob Schøyen Andersen? Foto: Renate Madsen/TV2

Oppgavene er masete selskapsleker. De handler om å kjenne igjen låtintroer, forstå en tekst som Google har oversatt mellom to språk, framføre musikk i kjempehøy hastighet, synge barnesang som en kjent artist og være best i modulering.

I sistnevnte skal deltakerne synge en toneart opp for hver gang det er deres tur. Litt imponerende. For det meste bare skriking.

Benedicte Adrian, Åge Sten Nilsen, Hanne Sørvaag og Unni Wilhelmsen er også med. Blant annet. Wilhelmsen er en god representant for en annen av utfordringene med å lage denne typer program:

Mange artister virker å ha lite og i beste fall varierende kjennskap til annen musikk enn sin egen. Entertainere som Åge Sten Nilsen har selvsagt stålkontroll på alt fra Queen til Kiss. Thomas Seltzer (ja, den Thomas Seltzer) innrømmer derimot at han kun kan låter han selv har skrevet, eller vært med på å skrive.

TRØKK: Silya Nymoen og Thomas Numme i et intenst quiz-øyeblikk. Foto: Renate Madsen/TV2

Det gjør ikke så veldig mye. Den musikalske IQen, en ekvivalent programmet har funnet på, gir uansett liten mening. Poengsystemet er like uforståelig og tilfeldig som slikt skal være, og har sluttpoenger som nok appeller mest til de aller eldste i familien.

Programmet er tidvis legendarisk når Schøyen Andersen drar inn biter av sin kreative magi fra «Kollektivet» og «Hit for hit». Nasjonens definitivt fremste musikalske komiker skal få deltakerne til å gjette om han synger en ekte eller falsk Metallica-låt, Karpe-låt osv. Han er så imponerende musikalsk og sosial smidig at han klarer å redde inn selv den tyngste pute TV-fnisingen. Silya Nymoen fungerer faktisk også overraskende godt i en tilsvarende setting. Fordi ingen tror at hun tuller.

«Den du veit» er et humorprogram om musikk jeg skulle ønske var mye bedre. Det virker som om programmet selv ønsker det samme.

Anmelderen har sett fem episoder