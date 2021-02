BEKLAGET: Underholdningsdirektør i NRK, Charlo Halvorsen (t.v.). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Klagestorm mot NRK etter Israel-tirade

Kringkastingsrådet har mottatt 527 klager etter at programleder Shaun Henrik Matheson langet ut mot Israel i radioprogrammet «Shaun» på NRK P13.

I programmet gikk programleder Shaun Henrik Matheson ut mot Israel, blant annet i forbindelse med coronavaksinen.

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sa programlederen om Israels vaksinasjonsprogram, ifølge Medier24.

De over 500 klagene vil bli behandlet i Kringkastingsrådet i morgen, torsdag 11. februar, opplyser NRK i en pressemelding.

– NRK var rask til å beklage og avpublisere programmet på NRK P13 tirsdag 2. februar hvor programleder Shaun Henrik Matheson kritiserte Israel i harde ordelag, heter det i meldingen.

Ifølge Medier24 avsluttet Matheson med å si:

«Vi må bare aldri glemme, og det er sykt viktig, vi må aldri glemme hvor ræva Israel er».

VIL KUTTE STØTTEN: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Tore Kristiansen

Blant dem som reagerte på tiraden, var stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det er på tide å avvikle NRK, sa Amundsen til VG forrige onsdag.

Amundsen uttalte at han mener kanalen fronter Israel-hat og jødehat:

– Vi ser at NRK har en sosialistisk propaganda gående. Del dem opp, selg dem i biter. Det er den beste løsningen.

I tillegg til klagene til Kringkastingsrådet har Med Israel for Fred, sammen med syv andre Israel-organisasjoner, politianmeldt innslaget, ifølge NTB.

Charlo Halvorsen, underholdningsdirektør i NRK, beklaget innslaget.

– Dette var et sleivspark som gikk over grensen for hva som er greit, og vi har avpublisert innslaget. Vi beklager, og vi er lei oss for at folk av åpenbare grunner ble sinte, sa Halvorsen til VG onsdag.

I Kringkastingsrådets møte er det Halvorsen som skal svare på kritikken som har kommet på programmet.