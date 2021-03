SKILLES: Rolf Lassgård og kona Birgitta har vært gift siden 1982. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN

Rolf Lassgård om bruddet: − Står ved et veiskille

Skuespiller Rolf Lassgård (66) forteller at han og kona er enige om å gå hver til sitt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Nyheten om at Lassgård og kona Birgitta skal skilles etter 38 år som ektepar, ble kjent mandag. Til avisen Gefle Dagblad opplyser TV-stjernen at det hele foregår i ryddige former.

– Det er ikke noe spesielt med dette. Vi har levd utrolig lenge sammen, og dette er noe vi har kommet frem til i fellesskap, sier 66-åringen, for tiden aktuell i «Exit» på NRK og andre sesong av «Jägarna» på C More.

Han legger til at de fortsatt er gode venner, selv om de har valgt å avbryte forholdet.

– Vi har tre fantastiske barn samme og tre fine barnebarn, så det ligger ikke an til noen konflikt her, sier han til lokalavisen ifølge Aftonbladet.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Lassgård forteller for øvrig at det har tatt tid å komme frem til beslutningen.

– Man står ved et veiskille i livet, der man ikke helt vet hvor man skal gå. Da trenger man tid. Til å begynne med nå, har vi konsentrert oss om å bry oss om hverandre, sier skuespillerveteranen, også kjent fra «Min store tjukke far», «En mann ved navn Ove» og TV-serien om Kurt Wallander.

Fått med deg? Lassgård fikk vite om egen pappa da han var 33 år

les også Nær 1,3 millioner har sett hele «Exit»

Ennå har ikke Lassgård og kona flyttet fra hverandre. De deler fortsatt hus i Gävle. Planen er imidlertid at han skal flytte til Skåne, sør i Sverige, for en periode.

– Jeg havner nok der nede til å begynne med, og så kommer jeg etter hvert til å se etter en leilighet forhåpentlig her i Gävle.

Paret møttes i sin tid ved Skånska Teatern i Landskrona. Hun jobber som sosionom, mens han har markert seg som en av Sveriges mest populære skuespillere. Lassgård har i tildligere intervjuer i hjemlandet fleipet om at grunnen til at ekteskapet fungerte så godt, var at han jobbet så mye og var bortreist i forbindelse med så mange prosjekter at de fikk tid til å savne hverandre.

Her er tilbakeblikk på et par tidligere roller: