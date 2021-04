DRAMATISERING: «Frontkjemperne» lener seg tungt på dramatisering av krigshendelser. Foto: Lukas Salnas/NRK

TV-anmeldelse «Frontkjempere»: Den indre verdenskrig

Omfattende, men likevel uklart om hvorfor nordmenn kjempet for nazistene under andre verdenskrig.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Frontkjempere»

Norsk dokumentarserie i fire deler

Regi: Alexander Kristiansen

Premiere på NRK1 og NRK TV tirsdag 6. april

Hvorfor valgte over 3600 norske menn tysk SS-uniform under andre verdenskrig? Hvorfor kjempet de for Nazi-Tyskland, landet som okkuperte deres eget?

Denne dokumentarserien har som ambisjon å gi svar. Det lykkes den dessverre ikke særlig godt med.

I alle fall hvis man vil ha en annen forklaring enn at de norske frontkjemperne var unge, naive speiderblide gutter på jakt etter artige eventyr. Med den noble visjonen om å stoppe Sovjetunionen og Stalin. Fordi bolsjevikene var en mye verre fiende enn nazistene som allerede hadde okkupert landet.

Argumentasjon som i våre dager faller under det retoriske grepet whataboutism.

Det absurde i at man kjemper sammen med en okkupasjonsmakt med mål om å gjøre Norge til en nasjonalsosialistisk førerstat blir på ingen måte godt nok berørt.

Intervjuene med frontkjemperne, menn som med få unntak nå er gått bort, er likevel en viktig dokumentasjon «Frontkjemperne» bidrar med til ettertiden.

FLAGG: Norsk flagg forenes med hakekors i det grafiske uttaket til «Frontkjemperne». Foto: NRK

Måten påstandene deres ettergås er mer problematisk. Syv historikere er klippet inn. Bidragene deres virker å være tilpasset frontkjempernes virkelighetsopplevelse.

Derfor unngår man for eksempel å opplyse om at Fredrik Jensen var den høyest dekorerte norske soldaten på tysk side, og hele livet mente at Nasjonal Samling hadde det beste programmet for Norge. Eller at Bjørn Østring var aktivt NS-medlem med en like livslang beundring for Vidkun Quisling.

Slike opplysninger ville ikke ha hengt ut de medvirkende, men satt perspektiv på hva som var grunnlaget for valgene som ble gjort.

Hitler og nazismen føyses bort med at man kjempet for Norge. Brev, signert med hilsenen «heil og sæl», leses uaffektert opp av avsenderen. En annen forteller om hvordan de etter et slag stemmer i med «Kamerat, vi marsjerer mot målet». Litt senere kommer det fram at denne lystige visen har tekstlinjen «kun med Quisling, vår Fører ved roret».

HENRETTELSE: En henrettelse av fanger, fra dramatiseringen i «Frontkjemperne». Foto: Lukas Salnas/NRK

Muligens er intensjonen at man skal trekke egne konklusjoner basert på disse dryppene. Jeg er ikke sikker på om det er en klok tilnærming.

Dramatiseringene av livet ved fronten tar mye plass, og bærer preg av passe stivt skolefjernsyn og inspirasjon fra History Channel. Generelt brukes mer tid på å vise smerten med å være i frontlinjen av en krig, fremfor å forklare og utdype. Krigsforbrytelser berøres nesten ikke.

Den tekniske kvaliteten på flere av intervjuene er noe ymse. Det har selvsagt noe med at enkelte er gjort for over ti år siden. Langsiktigheten i prosjektet er således imponerende. Likevel styrkes følelsen av at det ikke er godt nok gjennomtenkt.

«Som historikere kan vi ikke fordømme, men forstå», påpeker seniorforsker Terje Emberland i starten.

Problemet med «Frontkjempere» er at man likevel ikke forstår særlig mye.

Anmelderen har sett hele serien