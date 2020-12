FRIER-TRIO: Trine Turtum hjemme i Vågå med (f.v.) Petter Nordhaug, Olav Åsen Haugsgjerd og Jens-Aleksander Butter Simonsen. Foto: FREDRIK ULEN/TV 2

Endelig får «Jakten»-frieren flørte igjen

Bondedrømmen glapp for Jens-Aleksander Simonsen (26), men nå kan han i det minste sjekke ut andre interessante tilbud.

Vågå-bonden Trine Turtum (25) valgte mandag å sende Simonsen hjem fra gården. Simonsen ante selv at det gikk den veien, så han hadde pakket bagasjen og gjort den klar før «valgseremonien».

– Nederlaget var ikke veldig hardt. Det får jo være måte på hvor mye følelser som kan oppstå på en uke, sier han til VG.

Men skuffet var han – der og da.

– Vi fikk lite tid sammen. Mye skulle skje på kort tid, og jeg ble vel aldri kjent med Trine. Men uansett var det en grei opplevelse å være med.

SPEED-DATE: Jens-Aleksander Butter Simonsen kom langt, men det holdt ikke til mål i kampen om hjertet til Trine Turtum. Her på første innspillingsdag. Foto: Fredrik Ulen/TV 2

Simonsen sier på TV at det er farlig å bo alene for lenge, for da blir man kanskje «litt egen av seg». Noen evig ungkarstilværelse ser han ikke for seg.

– Men jeg er kanskje litt egen allerede, sier han til VG og ler høyt.

Om Simonsen ikke lyktes i TV-sjekkingen, har det åpnet seg andre sjanser. Det har nemlig rent inn med meldinger fra seere som gjerne vil bli kjent.

– Om ikke annet, så har oppholdet på gården til Trine spart meg for noen måneder med Tinder Pluss-abonnement! flirer han.

Til nå har Simonsen vært bundet av TV-kontrakten, og har derfor ikke kunnet sjekke på annet hold. Men nå er katta ute av sekken, og det er fritt frem.

– I et halvt år har jeg måttet sitte der som en munk, men nå slipper jeg det, humrer 26-åringen og opplyser at noen av meldingene han har fått, skiller seg ut.

– Så jeg kommer til å svare på noen av dem nå.

Litt spesielt har det vært å se seg selv på TV.

– Men det verste har nesten vært å høre hva man selv sier. Jeg har hatt noen søvnløse netter natt til mandag, innrømmer han.

FORTSATT UNGKAR: Jens-Aleksander Butter Simonsen. Foto: Fredrik Ulen/TV 2

Simonsen føler likevel at han har vært seg selv lik.

– Men kanskje er jeg litt mer handy på kjøkkenet enn det ble fremstilt som. Jeg må poengtere at den jævla salaten faktisk ble ferdig, sier han og sikter til en mindre heldig matlagings-seanse.

Den har han nemlig fått mye tyn for. Det er i tillegg blitt laget såkalte «memes» som sirkulerer på nettet.

– Man skal ikke være hårsår når man er på TV. Nettrollene boltrer seg. Men jeg tåler det. Jeg tar det som en ære at folk har lagt merke til meg.

Vil på TV igjen

Simonsen håper han snart dukker opp på TV igjen. VG har tidligere omtalt at han søkte seg til «Farmen» i fjor. Da var det imidlertid kun faren hans som fikk være med.

– Nå har jeg jo fått gårdserfaring hos Trine, så da har jeg kanskje bedre grunnlag for å søke på «Farmen» neste år. Jeg klar!

FAR OG SØNN: Jens Ivar Simonsen (t.v.) er kjent fra «Farmen». Sønnen Jens-Aleksander har sjekket på TV i høst. Foto: PRIVAT

Turtum, som vurderte å trekke seg før innspillingen, syntes det var tyngre å sende friere hjem enn hun hadde sett for seg.

– Da jeg var i tvil om alt sammen i starten, så tenkte jeg at det heller kom til å bli godt å sende dem hjem. I stedet ble det litt trist, faktisk. Eller vanskelig, er vel et bedre ord. Jeg ble jo mer positiv til frierne etter hvert, sier hun til VG.

Bonden Trine: – Ikke slike karer jeg hadde sett for meg

– Jens-Aleksander er en fin person med mange artige kommentarer, men han er ikke rett mann for meg.

SJEKKEBONDE: Ronny Stokland fra Klepp. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Ronny Stokland (39) led også valgets kval mandag. VG har tidligere omtalt Klepp-bonden som inviterte med seg en 20 år eldre frier – samt en frier som har ti barn – hjem til gården.

Stokland gjør imidlertid valgene på en litt utradisjonell måte, nemlig ved å trekke hver og en til side. Han fikk nemlig litt «skrekken» etter den aller første prøvelsen.

– Det var det verste valget, da jeg sto foran alle sammen. Det var noe drit. Veldig upersonlig, på et vis, sier han til VG.

– Jeg hadde lyst til å sette meg ned med hver og en og snakke på tomannshånd før jeg sendte dem av gårde. Det var en greiere måte, mener bonden.

Han fikk grønt lys fra produsentene.

– De sa at jeg fikk gjøre som jeg ville, så da var det grei skuring. Egentlig tror jeg damene også foretrakk det sånn.

VALG: Bonden Ronny Stokland tar avskjed med Mariann Tjørn. Foto: TV 2

Mandag var det Mariann Tjørn (39) fra Ualand som måtte reise. Hun kom opprinnelig inn via Skype-date. Bonden konkluderte med at det var mer vennskap enn kjærestepotensial i bekjentskapet.

Tjørn tørket noen tårer da det var over, men ønsket de andre kvinnene lykke til videre.

– Jeg unner Ronny det beste, sa hun til TV-kamera.

Publisert: 07.12.20 kl. 20:59

