DAG TRE: Line Andersen i Oslo tingrett på tredje og nest siste dag i rettssaken mellom henne og NRK. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Vitne i NRK/Andersen-saken: − Sporten har arbeidsmiljøproblemer, de handler ikke om Line

Produksjonsleder i NRK-sporten mener Andersen tillegges makt hun ikke har.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Mitt hovedfokus var at sporten har arbeidsmiljøproblemer, og at de handler ikke om Line. Det var mitt hovedbudskap. Ved å si at Line er årsaken til arbeidsmiljøproblemer i sporten tillegger man Line en enorm makt i en avdeling med nesten hundre ansatte som jeg mener Line ikke har.

Produksjonsleder Maren Raustøl Pedersen inntok vitneboksen i Oslo tingrett med en rekke lovord om Line Andersen – i likhet med flere andre kolleger torsdag.

Andersen har saksøkt NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

VITNE: Maren Raustøl Pedersen, produksjonsleder i NRK. Foto: HELGE MIKALSEN

Raustøl Pedersen forteller om en timelang samtale hun hadde på Teams i november, med NRKs hovedverneombud, som vitnet tidligere torsdag morgen.

Raustøl Pedersen sier hun ikke snakket med ham om det som skulle være hans funn om Andersen, hvor det blant annet var snakk om baksnakking og nedsettende omtale om udugelighet og inkompetanse, samt utbredt frykt blant kolleger som nekter å bli bemannet med Andersen igjen.

Torbjørn Sarre Jensen er redaksjonssjef i NRK-sporten og har hatt personalansvar for Andersen i flere år. Han jobber mest med event og store mesterskap.

Han beskriver situasjonen som «ubegripelig». Han påpeker at Andersen på sitt beste er «helt super» å jobbe med.

– Engasjert, faglig svært dyktig, bidrar med positivt humør og gode løsninger.

Sarre Jensen gjør det imidlertid også klart at det kan være krevende å samarbeide med Andersen, slik han ser det.

– Det har til tider vært vanskelig. Hun krever mye av seg selv og andre, og er direkte i kommunikasjonsformen som kan være veldig krevende til tider. Det kan komme ganske uanmeldt og overraskende, andre ganger kan man kanskje ane at noe er i emning.

VITNE: Torbjørn Sarre Jensen, redaksjonssjef i NRK-sporten. Foto: Helge Mikalsen, VG

* VG oppdaterer saken