SAKSØKER: Line Andersen, her i sving for sin arbeidsgiver høsten 2019, kort tid før hun ble tatt av skjermen. Foto: Frode Hansen

Line Andersen saksøker NRK – skal ha skapt «uro og konflikt»

NRK bestrider at den populære programlederen er utsatt for omplassering eller degradering. Andersen mener selv at arbeid med blant annet nett og mobil går utenfor rammen av arbeidsavtalen hennes.

Det vakte oppsikt da det i februar ble kjent at NRK-sportens profil Line Andersen (47) har gått til privat søksmål mot sin arbeidsgiver.

Til nå har begge parter vært sparsomme med opplysninger om hva konflikten dreier seg om.

Nå har imidlertid begge levert sine sluttinnlegg i forkant av rettssaken, som starter 18. mai.

«Andersen gjør gjeldende at Norsk Rikskringkasting AS' («NRK») beslutning om omplassering av Andersen til arbeid med nett og mobil og opplæring i andre avdelinger i NRK, går utenfor rammen av Andersens arbeidsforhold», heter det i sluttinnlegget til Oslo tingrett fra Andersens advokat.

Der beskrives omplasseringen som å ha «et klart element av degradering og ydmykelse».

Andersen har vært en populær sportsprogramleder, ikke minst i statskanalens sjakk- og friidrettssendinger. Hun har mottatt Riksmålsforbundets TV-pris og ble nominert til Gullruten i både 2018 og 2019.

Men på tampen av 2019 ble hun borte fra skjermen, og har forblitt borte – uten at det har kommet noen forklaring på hvorfor.

«I realiteten har Andersen nå en stilling uten reell tilhørighet til NRK Sport, og stillingens innhold skiller seg markant fra den stilling og arbeidshverdag Andersen hadde tidligere. Endringer som ligger utenfor rammen av Andersens arbeidsforhold kan ikke gjennomføres ensidig, men må gjennomføres som en endringsoppsigelse i tråd med arbeidsmiljølovens materielle og prosessuelle oppsigelsesregler», heter det fra den tidligere programlederens side.

NRK: – Uholdbar

NRKs advokat er derimot uenig i beskrivelsen av omplasseringen og skriver i sluttinnlegget at beslutningen ble tatt som «følge av Andersens atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

«NRK har som arbeidsgiver en plikt til å ivareta arbeidsmiljøet til de ansatte i NRK, jf. arbeidsmiljøloven § 4–3. (...) Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring.»

Videre står det at det høsten 2019 oppsto en konflikt mellom Andersen og medlemmer i sjakkredaksjonen. NRK beskriver konflikten som «uholdbar» for flere ansatte.

«Andersen kunne på denne bakgrunn ikke settes på de tre siste sendedagene av sjakksendingene og etter hvert den påfølgende julesjakken. NRK besluttet deretter, blant annet på initiativ fra fagforeningen som bisto Andersen, NRKJ, å igangsette en ekstern konflikthåndteringsprosess for å forsøke å løse arbeidsmiljøproblemene», heter det i sluttinnlegget fra NRK.

«Utfordringen til NRK har vært at Andersen kun har ønsket å jobbe som programleder med spesifikke programlederoppgaver. Sporten har imidlertid ingen slik stilling. NRK har et behov for at Andersen utfører de oppgaver som ligger til hennes stilling, og at hun bidrar med dette på lik linje med andre journalister i Sporten som også jobber som programledere.»

NRK bestrider at Andersen er utsatt for omplassering eller degradering.

«Saken er håndtert som en personalsak. Det er følgelig ikke tale om noen varslingssak og ikke grunnlag for påstanden om ulovlig gjengjeldelse.»

– Tøft

Det har til nå vært klart at Andersen og hennes advokat mener at NRKs handlinger utgjør en ugyldig endringsoppsigelse. Hun krever også erstatning.

Hos Arbeidstilsynet omtales endringsoppsigelser slik:

«En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, med tilbud om en ny avtale.»

Andersen sa til VG i februar at hun har hatt det tøft og vært lei seg, men ønsket ikke å gå i detaljer om søksmålet.

NRK har avstått fra å kommentere, med henvisning til at de anser dette som en personalsak.

Partene har forsøkt å komme til enighet via megling, men dette mislyktes. Dermed blir det hovedforhandling i Oslo tingrett fra 18. til 21. mai.

SJEF: NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor. Foto: Erik Johansen/NTB

På tampen av 2019 ble det kjent at Andersen ikke lenger skulle lede NRKs sjakksendinger, som hun har høstet mye ros for. Da hadde hun blant annet ledet fire VM i klassisk, et VM i Fischer- og flere lyn- og hurtigsjakk-VM.

– Vi har mange store og små programlederoppgaver som vi ønsker at Line Andersen skal gjøre, sa hennes sjef Egil Sundvor da.

Men 47-åringen har uteblitt fra skjermen siden den gang.