ORIGINALEN: Den ekte Lili Reinhart, her på en premiere i Los Angeles i 2019. Foto: O'Connor / AFF

Bløffet om å være Lili Reinhart – lot seg intervjue

Magasinet som publiserte et intervju med det de hevdet var «Riverdale»-skuespiller Lili Reinhart (24), legger seg langflat.

Publisert: Nå nettopp

Bladet Seventeen Magazine skriver i en beklagelse på Twitter at de har blitt rundlurt av en person som ga seg ut for å være den berømte 24-åringen.

«Nå er vi blitt gjort oppmerksomme på at vedkommende som kontaktet oss, faktisk var en bløffmaker uten noen som helst tilknytning til «Riverdale»-stjernen», skriver bladet.

De opplyser at den aktuelle artikkelen nå er avpublisert.

«Vi beklager på det sterkeste overfor Lili og alle hennes fans for at denne kjedelige situasjonen oppsto. (...) Vi tar fullt ansvar og skal nå granske våre rutiner for redaksjonell faktasjekking for å forhindre at dette skjer igjen».

Reinhart, også kjent fra filmen «Hustlers», repostet Seventeens beklagelse på sin Instastory i helgen. Innlegget er nå gått ut på dato, men ifølge Fox News skrev 24-åringen at noen «av en eller annen bisarr grunn lot som om hun var meg».

«Ingenting upassende ble sagt i intervjuet, men det var altså ikke mine ord, så det måtte jeg melde fra om.»

På Twitter har Reinhart lagt ut følgende melding – vel å merke uten å adressere hvem utbruddet er rettet mot:

«Ærlig talt, når noen sårer meg eller kødder med meg ... så tillater jeg meg selv å bli opprørt. Men så sier jeg til meg selv at det er en god ting at jeg er en suksessrik, «badass-boss bitch»».

Det er ikke kjent hvem som sto bak bløffen og hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt får.

