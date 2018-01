JEVN KAMP: Med et ellevilt siste kast som ga maksscore vant Stian «Staysman» Thorbjørnsen søndagens tvekamp mot Dennis Vareide. Foto: Alex Iversen, TV 2

Dennis ute av «Farmen kjendis»: – Det var skikkelig dårlig gjort

Publisert: 28.01.18 22:06

TV 2018-01-28T21:06:06Z

Dennis Vareide måtte til slutt gi tapt i «Farmen kjendis» etter først å ha inngått en hemmelig avtale med Stian «Staysman».

Søndag kveld var det Youtube-stjernen Dennis Vareide som måtte forlate gården etter å ha tapt en nervepirrende øksekast-konkurranse mot sin aller beste «Farmen»-venn, Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Jeg skulle helst ønske jeg kom meg til finaleuken, men sånn er det bare. Jeg hadde en tredelt plan da jeg ble med på dette. Plan a var ikke å ryke først, plan b var at jeg skulle komme meg til uke 3 og plan c var finaleuken. Så jeg klarte to av tre i hvert fall, sier Dennis til VG.

Inngikk avtale

Dennis og Stian fant tonen fra dag én på «Farmen kjendis»-gården. Ifølge Dennis, inngikk de en helt spesiell avtale på dag to.

– Ja, vi inngikk en avtale som ikke kom frem på TV. Vi opprettet en personlig allianse om man kan si det sånn. Avtalen gikk i at vi skulle velge hverandre dersom en av oss ble valgt til førstekjempe, forteller han.

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse for noen av de andre deltagerne at Stian ble valgt til andrekjempe i søndagens episode.

– De fleste visste om planen. Kanskje med unntak av Pål Anders (Ullevålseter, journ. anm.). Vi hadde bestemt oss for gren også, så vi visste begge at vi kom til å konkurrere i øksekast.

– Urettferdig

27-åringen synes det var helt greit å bli valgt til førstekjempe av storbonden Maiken Wahlstrøm Nilssen. Men han reagerer kraftig på hvordan hun begrunnet valget.

– At hun valgte meg er helt greit, selv om hun kunne valgt en hardere konkurrent. Men jeg synes det er kjipt at hun prøvde å «finne» en grunn til å ta meg ved å påstå at jeg ikke var motivert. Hun mente hun hadde hørt fra Frank at Martine, Pål Anders og Staysman jobbet bra.

Det falt ikke i god jord hos Dennis.

– Jeg jobbet sammen med dem, men hun nevnte alle unntatt meg med vilje. Det var skikkelig dårlig gjort av henne. Men det er klart, vi hadde minst kontakt, så jeg skjønner valget hennes. Jeg synes bare det var en urettferdig måte å gjøre det på. Demotivert var jeg ikke, mener han.

Slår tilbake

Maiken står imidlertid for begrunnelsen hun ga da hun valgte Dennis som førstekjempe.

– Jeg føler ikke at det var urettferdig. Mitt inntrykk av det lille man har å dømme ut fra denne uken, var at han noen ganger brukte for mye tid til å lese i storbondeboken på dagtid. Det er noe jeg tenker man burde prioritere på kvelden når arbeidsdagen er ferdig, sier hun til VG.

– Og så følte jeg at han hadde mistet litt motivasjon sammenlignet med de andre deltagerne.

– Fikk sjokk

Dermed ble det altså med fire uker på «Farmen»-gården for Youtube-kjendisen. Og det første han gjorde da han kom ut var å ringe kjæresten, Katrine Olsen Rikoll.

– Det var veldig koselig. Men hun fikk jo sjokk da jeg ringte henne, sier han lattermildt.

De to har vært «skikkelige» kjærester i et drøyt år. For selv om de hadde kjent hverandre en god stund, var det først et par måneder før «Farmen kjendis»-innspillingen tok til at Dennis og Katrine offisielt sett ble et par.

– Jeg hørte fra venninnen hennes at hun som oftest satt og deppet på rommet sitt de ukene jeg var borte. Det var nok verst for henne. Jeg hadde jo mange inntrykk og levde litt i «bobla». Men savnet var jo der, selvfølgelig.

Katrine selv innrømmer at hun hadde noen tunge uker mens kjæresten var borte.

– Det er kanskje å ta litt i å si at jeg satt og deppet hele tiden. Men når han dro, fikk jeg jo ikke snakke med ham mer. Man får litt følelsen av at man slår opp. Jeg var lei meg, naturligvis. Men det var veldig, veldig koselig å se ham igjen, forteller hun.

Tøft liv

Men selv om Dennis og Katrine lever et fint og fargerikt liv som samboere på Grünerløkka i Oslo, har ikke alt vært like lett for Dennis. Som 19-åring mistet han nemlig sin kjære pappa til kreften. Det gikk sterkt inn på ham.

– Det var grusomt å oppleve, og de første årene etterpå var traumatiske for meg. Jeg låste meg mest inne på rommet, egentlig. Men etter hvert har jeg klart å prosessere det. Jeg tror ikke pappa engang visste hva Youtube var da han døde, og det tenker jeg litt på, forteller han åpenhjertig.

Bedre ble det ikke av at moren bare noen måneder før var i en alvorlig bilulykke, som kunne gått fryktelig galt.

– Hun kolliderte front mot front. Det var veldig alvorlig, men det endte heldigvis bra, selv om hun fortsatt ikke er helt oppe og står. Det var veldig mye som skjedde det året, og da var det lett å bare grave seg inn på rommet, erkjenner han.

– Brå overgang

– Har disse opplevelsene gjort deg sterkere på noe vis?

– Jeg var jo bare 18 eller 19 år gammel, og fikk en brå overgang til det å bli voksen. Så jeg vil nok si at det har forandret meg, ja.

Men heldigvis er situasjonen en helt annen nå, «Farmen kjendis»-exit til tross. Noe kjæresten Katrine er en sterk bidragsyter til.

– Alt ordnet seg til slutt, sier Dennis Vareide, som i disse dager er på avskjedsturné med «Prebz og Dennis».

Etter turneen går de nemlig hvert til sitt, med sine egne prosjekter.

– Det er selvsagt vemodig, men på tide. Vi har lyst til å gjøre nye ting, sier han til VG.