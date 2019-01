BLE BRENT: Jakob Oftebro. Foto: TROND SOLBERG

Årsaken til Jakob Oftebros brannskade er klar

En flaske med brennbar væske ga skuespilleren annengrads forbrenning i ansiktet.

Den skulle forestille en «molotov cocktail» – og i likhet med ordentlige brannbomber av nevnte type, inneholdt den også brannfarlige kjemikalier.

– Vi vet nå at man har brukt brennbar væske i en såkalt «sukkerflaske» som ble ødelagt, skriver Maragareta Johnson ved utredningsenheten hos politiet i Stockholm i en epost til NRK .

Det har til nå vært uklart hva som egentlig skjedde rent teknisk da den norske skuespilleren ble skadet under innspillingen av serien «Hamilton» i mai i fjor.

Ulykken skjedde i innspillingen av en scene hvor politi og demonstranter braker sammen.

Ifølge NRK var flasken bare ment som en rekvisitt – ikke som beholder for brannfarlig materiale.

Skylder på filmselskap

– Det er greit at dette kommer ut og at politiet fortsatt etterforsker saken, så vi til slutt kan legge dette bak oss. Utover det har jeg ingen kommentar akkurat nå, sier Oftebro selv til NRK.

Politiet har ikke konkludert med hvor skylden for ulykken hører hjemme.

Forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund mener at ansvaret tilhører selskapet som produserer TV-serien, svenske Dramacorp.

– Utgangspunktet er at skuespillere aldri skal risikere å bli kvestet på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det ikke skjer. Så enkelt er det egentlig, sier Alfsen til NRK.