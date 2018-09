GJENSYN: Bak f.v: Francis Capra, Jason Dohring og Enrico Colantoni. Foran f.v: Percy Daggs, Kristen Bell og Teddy Dunn i «Veronica Mars». Foto: Warner Bros

«Veronica Mars» vender tilbake

TV 2018-09-21T08:31:23Z

TV-serien «Veronica Mars» kommer tilbake – med Kristen Bell i hovedrollen.

Publisert: 21.09.18 10:31

Serien om den unge hobbydetektiven Veronica Mars ble opprinnelig sendt over tre sesonger fra 2004 til 2007. Her hjemme gikk den på TVNorge.

Kristen Bell spilte hovedrollen som den nysgjerrige og smarte Veronica som påtok seg mer ansvar enn hennes videregående-alder skulle tilsi.

Også tidligere har seriens fans, ofte kalt «Marshmallows», sikret at den har fått en fortsettelse. I 2013 startet Bell og serieskaper Rob Thomas en innsamlingsaksjon på Kickstarter for å få laget en «Veronica Mars»-film.

De nådde målet på to millioner dollar på under en halv dag, og fikk totalt inn over fem millioner, ifølge CNN . Filmen ble spilt inn da Bell var gravid, og kom i 2014.

Nå er det derimot strømmetjenesten Hulu, som også står bak «Handmaid’s Tale», som har bestilt en ny runde med «Veronica Mars» som etter planen kommer på skjermen i 2019.

Ifølge CNN skal Bell tilbake i hovedrollen i åtte timelange episoder fra Warner Bros Television.

Denne gangen må Veronica finne ut av hva som skjer når flere ungdommer på «spring break»-ferie blir drept i Neptune. Foreldrene til en av de drepte engasjerer Mars Investigations for å finne sin sønns drapsperson.

Kristen Bell har selv delt nyheten på Instagram:

«BREAKING NEWS fra Mars Investigations! En ny «Veronica Mars»-serie er på vei via Hulu. Takk til alle marshmallows for å ha holdt dere entusiastiske og til Hulu for å gi Veronica en sjanse til å prøve ut voksen-hatten. Håper vi fortsatt er venner etter at jeg gir dere elektrosjokk.»

Blant de andre faste rollene var Percy Daggs som hennes bestevenn Wallace og Ryan Hansen som hennes fiende Dick Casablancas. Jason Dohring spilte hennes av-og-på-kjæreste Logan Echolls og Francis Capra var hennes medhjelper Eli «Weevil» Navarro. Det er uvisst hvor mange av de tidligere skuespillerne som blir å se i den nye serien.

Serieskaper Rob Thomas tvitret:

«Jeg kan si så mye som: Filmen var nostalgisk. Denne Hulu-serien kommer ikke til å være det. Den blir hardbarket So-Cal-noir. Én stor sak. Åtte episoder å fortelle historien på. Det blir en detektiv-serie.»

Nyheten om at det ble jobbet med en ny serien kom i august, men det er først nå det er bekreftet fra offisielt hold.

Bell har siden hun fikk sitt store gjennombrudd med «Veronica Mars» spilt i en rekke filmer og TV-serier. Blant annet hadde hun stemmen til Anna i «Frost», og har hovedrollen mot Ted Danson i TV-serien «The Good Place». Hun var også nylig å se mot Kelsey Grammer i «Like Father» på Netflix.