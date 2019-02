arrow-left



























arrow-right expand-left Kit Harington som Jon Snow og Emilia Clarke som Daenerys Targaryen.

Her er de første bildene fra «Game of Thrones»-slutten

Er du blant dem som nesten ikke klarer å vente på at sesong åtte skal komme på skjermen? Her får du noen gløtt.

Publisert: 06.02.19 21:33







TV-kanalen HBO slapp onsdag kveld 14 bilder fra den kommende og aller siste sesongen av den prisbelønnede serien. Se stor bildespesial øverst i artikkelen.

Uvisst rundt Hivju

Det har vært spekulert heftig på hva som kommer til å skje med karakterene. Ut fra de nye bildene å dømme, ser det dårlig ut for Tormund Giantsbane, spilt av norske Kristofer Hivju (40). Hans rollefigur havnet midt i den dramatiske sesongavslutningen i 2017, og han glimrer med sitt fravær i den ferske bildeserien.

– Ingen er trygge, sa han i et intervju med VG for snart to år siden.

Klart ut fra bildene, er det at danske Nikolaj Coster-Waldau (48) dukker opp igjen i rollen som Jaime Lannister.

Iain Glen (57), som spiller Ser Jorah Mormont, uttalte i 2017 at han vet hvordan sesong åtte slutter. Han er heller ikke med i den nye bildeserien.

Lang ventetid

Tilhengerne av eventyrsagaen har måttet smøre seg med en solid dose tålmodighet. Avslutningen skulle opprinnelig gått på lufta i fjor vår, men ble utsatt et helt år.

Ennå må fansen vente et par måneder før de får et gjensyn med skikkelsene. « Game of Thrones » får USA-premiere 14. april. I Norge vil den nye sesongen være tilgjengelig fra klokken 03 natt til 15. april.

Lengre episoder

Den avrundende sesongen byr på totalt seks episoder og blir dermed den korteste runden i «Game of Thrones». Hver episode vil til gjengjeld være på 90 minutter, og ikke 60 som tidligere.

Islenderen Hafþór Júlíus Björnsson (30) ble verdenskjent over natten da han i rollen som The Mountain knuste hodet til en av karakterene i serien. Nylig besøkte han Norge. VG møtte «kjempen» – og han kunne fortelle at den nye sesongen har vært den mest krevende mentalt for ham å spille inn.

Serien har fått flere gode terningkast i VG siden oppstarten i 2011.

«Game of Thrones» er basert på George R.R. Martins bestselgende romaner om maktkamper mellom rivaliserende klaner i syv oppdiktede kongedømmer.

Mens du venter på sesong åtte, kan du her mimre litt til tidligere sesonger: