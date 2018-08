ACTIONSERIE: Lucas Till som Angus «Mac» MacGyver i TV-serien ved samme navn. Foto: Guy D'Alema / CBS ENTERTAINMENT

«MacGyver»-stuntmann alvorlig skadet

Stuntkoordinator for TV-serien «MacGyver», Justin Sundquist, har fått en alvorlig hodeskade under innspilling.

Publisert: 23.08.18 00:34 Oppdatert: 23.08.18 01:00

Ifølge Deadline s kilder skal ulykken ha skjedd under et stunt som innebar forflytning fra ett kjøretøy til et annet. Han skal ha vært bevisst etter ulykken, men senere ha blitt lagt i et medisinsk koma.

«Vi er gjort oppmerksomme på en skade for stuntkoordinator Justin Sundquist mandag kveld på innspillingen av «MacGyver» i Atlanta. Produksjonen samarbeider med myndighetene i etterforskning av ulykken og vårt hovedfokus er Justins helse og helbred.» Det skriver CBS TV Studio i en uttalelse til Deadline.

I fjor saksøkte Sundquist CBS og hevdet at han ble truffet av en bil under et stunt på serien «Hawaii Five-O» på grunn av slurv og skjødesløshet under tidspress på settet. Han hevdet de manglet sikkerhets-retningslinjer og at de overså rusmisbruk fra en nøkkelperson i staben, og at dette medvirket til skadene han pådro seg. Det vises ikke hva utfallet av saken ble.

For ett år siden døde stuntmann John Bernecker på innspillingen av «The Walking Dead».

«MacGyver» er en nyinnspilling av originalserien fra 1985 der Richard Dean Anderson spilte hovedrollen. Den har gått på TV 2 Zebra i Norge.