FORTSETTER: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) og Jon Snow (Kit Harington) i episode 5 i sesong 7. Foto: Helen Sloan/HBO

«Game of Thrones» kommer tilbake i første halvdel av 2019

Publisert: 26.07.18 04:45

HBO-sjef røper at åttende og siste sesong av «Game of Thrones» kommer i løpet av de første seks månedene av 2019.

Fremdeles har vi ingen dato for sesongpremieren, men programsjef i HBO , Casey Bloys, avslører at gjensynet blir i første halvdel av neste år, melder Hollywood Reporter .

Det vi vet er at siste sesong med Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) og Jon Snow (Kit Harington) vil bestå av kun seks episoder.

Samtidig lettet HBO-sjefen på sløret når det gjelder forløper-serien som er under utvikling. Handlingen i den skal utspille seg 8000 år før hendelsene i « Game of Thrones ».

– Vi har akkurat begynt søket etter regissør og castingasvarlig, sa Bloys på pressearrangementet.

Ifølge Deadline sa han også at det var veldig sterke kvinnelige rollefigurer i serien, men at det var flere «ensembler».

Bloys røpet også at de håpet på å begynne innspillingen av piloten «en gang neste år. Ut over det har vi ingen planer om å lage andre».

«Andre» refererer til de fire andre avstikker-seriene som er i ulike utviklingsstadier.

– Vi skal spille inn en pilot i første kvartal av 2019. De fire andre er i ulike stadier, sier HBO-sjefen.

I mellomtiden venter «Game of Thrones»-fans fremdeles på den sjette boken i serien «A Song of Ice and Fire» fra skaperen George R. R. Martin, «The Winds of Winter». Handlingen i TV-serien har nå stort sett tatt igjen handlingen i bøkene.