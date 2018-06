ARRESTFOTO: Gunilla Persson på bildet politiet tok etter pågripelsen i mai i år. Foto: Politiet, Palm Beach

Expressen: Gunilla Persson tiltalt

Publisert: 20.06.18 22:30 Oppdatert: 20.06.18 22:41

Påtalemyndigheten i Florida mener at TV-fruen Gunilla Persson (59) må stilles for retten, fordi de mener hun bevisst gikk inn for å stjele solbriller.

Persson, kjent fra realityserien «Svenske Hollywoodfruer», ble arrestert i Palm Beach i Florida i mai. Nå melder svenske Expressen at 59-åringen er tiltalt.

Påtalemyndigheten ville at hun skulle tiltales for grovt tyveri, men retten har gjort om punktet til å gjelde forseelse.

– Jeg forventer ingen rettssak, sier Perssons nyutnevnte advokat Philip T. Rodolfo til avisen.

Opprinnelig skulle Persson møte til høring i retten torsdag denne uken , men høringen er avlyst. Det er uvisst når rettssaken starter.

Persson ble fanget på et overvåkningskamera idet hun gikk ut av en butikk med et par Chanel-solbriller på hodet – uten å ha betalt. Solbrillene skal ha hatt en prislapp på rundt 4000 kroner.

59-åringen ble senere stoppet av politiet på gaten i nærheten av butikken. Hun skal i samtale med politiet ha tatt brillene opp fra vesken, der de da hadde havnet, satt dem på hodet og sagt at hun hadde tenkt å levere dem tilbake senere.

Hennes tidligere advokat, Michael Murphy, kunngjorde like etter pågripelsen at TV-kjendisen hevder sin uskyld, og at det hele bunner i en misforståelse.

Persson måtte tilbringe en natt i fengsel, før hun ble løslatt mot en kausjon på 45.000 kroner.

Persson har etter episoden i forrige måned postet flere bilder på Instagram, der hun gir uttrykk for at hun har det bra. Tidligere i dag postet hun et bilde med informasjon om at hun er i Miami, men at kursen går mot New York torsdag kveld.

VG var i kontakt med Gunilla Persson på SMS etter pågripelsen, men hun ønsket ikke å kommentere hendelsen.