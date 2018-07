KRITIKERFAVORITT: Elisabeth Moss i rollen som June, eller «Offred», i siste episode av sesong 2. Foto: George Kraychyk / Episodic

«The Handmaid’s Tale» er ferdig: Dette vet vi om sesong 3

Publisert: 15.07.18 13:42

TV 2018-07-15T11:42:52Z

Siste episode i sesong to av den dystopiske HBO-serien er sluppet. Dette er hva vi vet om neste sesong.

NB! PLOTTBLOTTER!

I to sesonger har publikum sett kvinnene i det dystopiske samfunnet Gilead la seg kue. Sesong tre skjer derimot i motstandskampens navn.

TV-serien «The Handmaid’s Tale» er basert på den britiske forfatteren Margaret Atwoods roman fra 1985 med samme navn. Boka om det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten, har i TV-versjonen blitt opplevd som «skremmende nær virkeligheten».

Det Emmy-vinnende dramaet følger Elisabeth Moss’ rollefigur, tjenerinnen Offred, sin tilværelse i huset til en mektig kommandant og hans hustru, der hun blir utsatt for jevnlig, seremoniell voldtekt.

Gjennom hennes tilbakeblikk forstår vi hvordan samfunnet gradvis har brutt sammen og blitt erstattet med et fundamentalistisk, kristent patriarkat der fruktbare kvinner fratas all egenverd.

Sesong tre skal imidlertid by på lysere tendenser, opplyser serieskaperen Bruce Miller.

I et intervju med Vanity Fair sier han at HBO -dramaet nå vil kretse rundt mantraet «velsignet være kampen».

Offred mot patriarkatet

Tredje sesong følger en kvinne i kamp. Moss’ rollefigur har blitt igjen i Gilead, innstilt på å brenne fascistregimet ned til grunnen.

– Hun er der av egen fri vilje. Nå er hun plutselig ikke en fange lenger; hun er en hemmelig agent, sier Miller til Hollywood Reporter .

Samtidig kjemper hun for å få begge døtrene sine tilbake, både Hannah og nyfødte Nicole.

– Hele serien, hele Gilead handler om det å være mor, forklarer Miller.

Også i et intervju med Vanity Fair , er serieskaperen klar i talen om Offreds ferd i sesong tre.

– Du og jeg er begge bekymret for at hun skal dø; det er ikke hun, sier Miller, og legger til: – June vil finne igjen Hannah eller dø i forsøket.

Serena Joys uvisse fremtid

Yvonne Strahovski har blitt hyllet for menneskeliggjøringen av rollefiguren Serena Joy i sesong to, som var en av rollefigurene med størst utvikling i den foregående sesongen. Den kurven avtar heller ikke i sesong tre, røper Miller.

– Kommer hun til å bli boende i Gilead, frarøvet og tom? Vil hun endre mening om datteren og prøve å få fatt i det barnet igjen? Alt er mulig, sier Miller til Vanity Fair .

Flere spør seg også hvorvidt den brutale forstanderinnen tante Lydia er død, skriver deriblant Cosmopolitan . Det avkrefter Miller at hun er. Hun kan tvert imot komme tilbake mer brutal enn noensinne, informerer serieskaperen.

Mer av kommandør Lawrence

I de siste to episodene av sesong to dukket også en ny karakter opp, Kommandør Lawrence, spilt av Bradley Whitford. Fluktfasilitatoren Lawrence vil i den nye sesongen møte June flere ganger på hennes vei mot frihet, melder Vanity Fair.

– Han er «Oppenheimer»-karakteren vår. Mannen som skapte en atombombe og videre så hva den kunne gjøre. Han er skaperen av Gilead, og nå har han sett hva det kan gjøre. Han er altså en samling av motsetninger og farer, sier Miller til VF.

Også rollefiguren Rita forventes mer tid på skjermen i neste sesong. Som del av klassen med tjenerinner kalt «Marthas», jobbet hun i sesong to aktivt for å tilrettelegge for Offreds mulige flukt.

Håper på irrelevans

Sesong tre skal også i økende grad vende blikket mot friheten utenfor Gileads fiktive grenser i USA. Hvor langt frem i tid sesong tre skal hoppe, er enda ikke avklart, i følge Miller .

Han håper imidlertid showet kan fjerne seg fra anmeldernes beskrivelser om virkelighetsnære forhold .

– Jeg skulle virkelig ønske at showet ble irrelevant og ubemerket, og heller et vilt lite hjørne av TV som ingen egentlig kjenner seg igjen i, forteller Miller til Hollywood Reporter .

Av personlig affeksjon for karakteren June, ønsker han heller ikke å la rollefiguren gjennomgå for mye lidelse i neste sesong.

– Vi er ikke så interessert i å gjøre dette forferdelige stedet enda mer forferdelig. Hva vi prøver å gjøre er å vise Junes seier, og hun trenger noe å seire over.

Serien forventes tilbake på skjermen i løpet av 2019.