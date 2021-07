REALITY-PAR: Andrea Sveinsdottir og Morten Dalhaug, her på Vixen Awards i 2019. Foto: Vidar Ruud

«Love Island»-paret har forlovet seg

Andrea Sveinsdottir (26) og Morten Dalhaug (28) har forlovet seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Sveinstdottir på Instagram.

«Enda i sjokk og lykkerus. Tenk at jeg er så heldig som får tilbringe resten av livet med deg», skriver hun under et bilde av seg og kjæresten, der hun viser frem ringen.

Også Dalhaug melder om den glade begivenheten.

«Jeg satt en ring på den!!», skriver han om kjærestens finger.

Han legger til: «Elsker deg».

Sveinsdottir og Dalhaug deltok begge i første runde av «Love Island» i 2018, hvor de ble et par. De to vant også til slutt, og sikret seg 500.000 kroner i premie.

Året etter ble de samboere.