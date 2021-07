KJENDISPAR: Nick Cordero og Amanda Kloots på en premiere i New York i 2017. Foto: Evan Agostini/Invision

Nick Corderos enke raser mot dating-kritikk

Ett år etter at skuespillerektemannen døde av Covid 41 år gammel, har Amanda Kloots (39) begynt å date igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det betrodde fitnessinstruktøren og «The Talk»-verten fredag – nettopp i en episode av TV-showet «The Talk».

Kloots, som var gift med skuespiller David Larsen (41) før hun giftet seg med Cordero, forklarte at hun møtte begge sine ektemenn på Broadway, New Yorks berømte teaterscene, der hun selv også var danser tidligere.

– Jeg ble venn med dem begge to, og så giftet vi oss. Og med Nick fikk jeg et barn, uttalte hun og sikter til sønnen Elvis på to år.

– Saken er den at jeg aldri før har trengt å gå på date. Men nå har jeg akkurat begynt å gjøre det, og det er helt vilt – å date for første gang i en alder av 39 år.

Bakgrunn: Nick Cordero er død

Kloots la til at det er flotte mennesker hun har møtt, og at alt har gått fint så langt.

– Men jeg kan samtidig si – uten å gå i for mye detaljer – at det også er veldig vanskelig.

ENKE: Amanda Kloots, her avbildet hjemme i Los Angeles i juni. Foto: Chris Pizzello / Invision

Få timer etter at episoden hadde gått på lufta, delte Kloots et skjermbilde på Instastory av en kommentar som var blitt skrevet under hennes ferskeste bilde på Instagram: «Dater allerede? Wow, det var raskt.»

Kloots, som har nær 700.000 følgere på plattformen tordner tilbake:

«Hvordan våger du å dømme noen som går gjennom denne prosessen», skriver hun direkte til vedkommende.

«Jeg skal snakke mer om dette snart, folkens, det lover jeg. Det er altfor mye å si, og altfor mye som enker må takle til at man kan unnlate å snakke om det. Frem til da vil jeg konfrontere alle som er uhøflige nok til å kommentere som dette», skriver hun.

Den kritiske kommentaren er siden slettet.

En rekke medier omtaler Kloots respons, og under mange av artiklene som er delt på Twitter, diskuteres det heftig. Mange skriver at de som ikke har noe hyggelig på melde, kan holde munn. Andre mener man må la enkene leve sitt liv som hun ønsker.

Noen mener også at Kloots må tåle å få kritiske bemerkninger.

BOK: Amanda Kloots har nettopp gitt ut denne, der hun bretter ut livet med ektemannen og sorgen etter hans bortgang. Foto: Harper

Cordero lå flere uker på sykehus og svevde mellom liv og død. Han måtte også amputere det ene benet. Flere ganger fikk hans kone beskjed om at hun måtte forberede seg på å ta farvel.

5. juli ebbet livet ut. Kloots har gjennom hele det siste året jevnlig delt bilder fra gode minner med sin avdøde ektemann. Så sent som for to dager siden skrev hun under et bilde av far og sønn:

«Dette dukket opp på min telefon og er for søtt til ikke å poste. Kyss de dere elsker».

Kloots har også skrevet bok om det hun har opplevd. «Live Your Life: My story of loving and losing Nick Cordero» ble utgitt i forrige måned.

Cordero spesialiserte seg på å spille tøffing og er best kjent fra teaterscenene på Broadway. Han hadde også en rolle i Netflix-serien «Lilyhammer» i 2014, samme år som han ble nominert til en Tony Award for innsatsen i Woody Allens «Bullets Over Broadway».