Filmanmeldelse «Gunpowder Milkshake»: Dum, men også dårlig

«Kill Bill» for nolduser.

ACTION / THRILLER

«Gunpowder Milkshake»

Premiere på Netflix onsdag 14. juli

USA. 16 år. Regi: Navot Papushado

Med: Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Paul Giamatti

«Gunpowder Milkshake» er en film som eksisterer i kraft av at den kan skilte med skuespillere som er Kjent Fra Andre Ting.

Slike kjærlighetsløse produkter pleide å være en industri-i-industrien, spesielt i krim- og actionsjangeren, den gangen folk kjøpte eller leide fysiske filmer på DVD eller VHS. «Du likte Dolph Lundgren i «Rocky IV»? Da vil du elske ham i «Red Scorpion»!». (Det gjorde du ikke).

De som er Kjent Fra Andre Ting er i dette tilfellet Karen Gillan («Guardians Of The Galaxy», «The Avengers»), Lena Headey («Game Of Thrones»), Carla Gugino («Watchmen», «Zack Snyder’s ‘Justice League’»), Angela Basset («Black Panther», «The Avengers») og Michelle Yeoh («Crouching Tiger, Hidden Dragon», «Guardians Of The Galaxy»).

Ja, også stakkars Paul Giamatti da, en dyktig karakterskuespiller som i våre dager hovedsaklig forbindes med TV-serien «Billions». Han er såvidt innom «Gunpowder Milkshake», i rollen som sjefen for The Firm (lukter skurk lang vei, hva?), en organisasjon som hovedpersonen Sam (Gillan) har vært en slags hit-kvinne for. På sitt siste eventyr har Sam dessverre drept noen folk som må sies å være «feil».

Sam er blitt oppdratt av sine «tanter» i en hemmelig gruppering av tilsynelatende ømme og omsorgsfulle «bibliotekarer». La deg ikke lure av lesebrillene og de fornuftige frisyrene, dog – disse tantene er egentlig en gjeng voldsglade hevnere, gode med kniver og «gønnere». Sams mor, Scarlet (Headey), pleide å være medlem. Men hun har vært borte i 15 år nå, også det på på grunn av å ta tatt «feil» folk av dage.

I den grad «Gunpowder Milkshake», en film skrevet av to menn, kan sies å smykke seg med en «feministisk» agenda, er den av den mest grunne, verdiløse sorten: Joda! Også kvinner kan slakte for fote, akkurat som «John Wick» – og dessuten se attraktive ut mens de holder på!

Den israelske regissøren Papushados visuelle stil er glorete, preget av grelle farger og dingser han sikkert oppfatter som «jentete» – og enorme mengder neon. En turists idé om stilisert retro-americana, stupfull på for mye dårlig populærkultur.

Actionscenene er blodsprutende og karikerte. Ment å være «morsomme», men egentlig bare latterlige. Apropos vidd, eller mangelen på sådan: Dette er en film som synes at folk som har fått i seg dinitrogenoksid – lyst/lattergass – er så innmari gøyale at den uthaler «morsomheten» til det som føles som 10 minutter.

«Gunpowder Milkshake» er «Kill Bill» av og for nolduser. En effektiv påminnelse om at det, uavhengig av sjanger, er forskjell på folk som kan lage film – og folk som virkelig ikke kan det.