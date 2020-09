GODT I GANG: Disse skal kjempe om å bli Mesternes Mester 2021. F.v. Håvard Tvedten, Linda Medalen, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Cecilie Leganger, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Øystein Pettersen, Johan Olav Koss og Synnøve Solemdal. Innspillingen foregår nå i området rundt Arendal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen/NRK

Derfor blir gamle idrettshelter som nye på TV

«Mesternes mester» har i en årrekke blitt sett av over en million seere hver vinter. Nå drar TV 2 i gang «Landskampen», mens NRK 1 inviterer kjente idrettsprofiler og barna deres til å forsvare «Familiens ære».

Nå nettopp

– Mange av disse idrettsheltene er forbilder for oss. De står for noe, de har prestert og de står for viktige verdier. De er ikke med for å bli kjendiser. Det er mennesker som har betydd mye for mange av oss og vi har kanskje ikke sett så mye til dem på lenge. Da blir det lett en gjensynsglede for mange av oss. Vi får se hvordan de ser ut nå, hvordan det har gått med dem. Det er viktige faktorer, sier «Mesternes mester»-programleder Dag Erik Pedersen til VG.

PROGRAMREDAKTØR: Kathrine Haldorsen i TV 2 har stor tro på idrettsstjerner på TV. Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 er opptatt av at idrettsstjernene har en helt spesiell plass i nordmenns hjerter.

– Vi beundrer dem så utrolig mye – og vi har alltid lyst til å bli kjent med dem på en annen og ny måte. Vi vet at de gir alt når de er med i konkurransedrevet reality som «Skal vi danse» – og «71 grader nord». Selv etter at de har lagt opp gir de alt og vi kommer inn på dem på en helt annen måte i denne typen programmer, sier Haldorsen til VG.

les også Kjærligheten blomstrer for «Mesternes mester»-paret

Dag Erik Pedersen har i en årrekke vært programleder for «Mesternes mester» og er i full gang med forberedelsene til innspillingen av sesong nummer tolv. Innspillingen finner sted Arendals-området i september med deltagere som Aksel Lund Svindal (37), Johann Olav Koss (51), Cecilie Leganger (45) og Linda Medalen (54).

– I løpet av disse årene har jeg laget over hundre portretter, så jeg begynner å bli litt kjent med dem, sier Pedersen videre.

Han forteller at alle som er med i «Mesternes mester» er utrolig stolte over å få være med.

les også «Mesternes mester» flytter hjem – og til Arendal

– Litt spøkefullt sagt, så er det nok litt som å få en telefon fra Norsk Tipping når vi ringer idrettsutøverne og spør om de har lyst til å være med i neste sesong av «Mesternes mester». Men samtidig: De som er med har en fantastisk fin måned under innspillingen, blir kjent med nye mennesker som har vært i samme situasjon som dem og knytter gode vennskap, sier Pedersen.

KAPTEIN: Marit Bjørgen (nærmest) står i spissen for det norske laget i høstens «Landskampen». Bak henne står lagkompisene Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Martin Johnsrud Sundby. Foto: Terje Bringedal Foto: Terje Bringedal

Han er heller ikke fremmed for at det er en annen fordel med å være med i et program som «Mesternes mester».

– For veldig mange fikk idrettskarrieren på mange måter en brå avslutning, tilbake i vanlig jobb og familie og barn. Mange, særlig i lokalmiljøene deres, er stolte over det de presterer i «Mesternes mester» og det gir ofte plusspoeng når de kommer hjem. Kanskje gir deltagelsen i et program som dette utøverne oppmerksomhet og mulighet til å skinne litt igjen, sier Pedersen.

les også Disse stjernene skal kjempe i «Landskampen»

– Selvfølgelig er navn, kjennskap i folket, tillit og troverdighet gode stikkord når vi vurderer potensielle kandidater for ulike konsepter, sier programdirektør Eivind Landsverk i Discovery til VG.

Han mener at en forklaring på hvorfor TV-selskapene benytter gamle idrettsstjerner i sine programmer, er at de ofte er komfortable med mediene og det å være på TV.

– Av den grunn finner de det spennende å delta i ulike programmer. Jeg vil tro at dette med mediene for mange var en stor del av den aktive karrieren og som de da tar med seg videre når idrettskarrieren er slutt, sier Landsverk.

les også Odd-Bjørn Hjelmeset havnet på sykehus: – Jeg var dårlig fra første dag

Marit Bjørgen sier blant dette om hvorfor hun takket ja til å være med i «Landskampen», som hadde premiere TV 2 og TV 2 Sumo fredag 11. september:

– Det er jo det gode, gamle konkurranseinstinktet som slår til og gjør at man får lyst til å være med på noe sånt. Jeg har også savnet skimiljøet og folkene, og her fikk jeg en mulighet til å være sammen med dem.

FAR OG SØNN: Odd-Bjørn Hjelmeset (47) og sønnen Lars Agnar Hjelmeset (18) er deltagere i NRKs store fredagssatsing «Familiens ære» denne høsten Foto: Maiken Amanda Brennås/NRK

Den tidligere langrennsløperen Odd-Bjørn Hjelmeset (47) var en av deltagerne i «Mesternes mester» i vinter. Denne høsten er han og sønnen Lars Agnar Hjelmeset (18) deltagere i NRK-programmet «Familiens ære» hvor seks kjente idrettsprofiler og barna deres som også er toppidrettsutøvere, skal konkurrere sammen om familiens ære.

Programleder er for øvrig den tidligere alpinisten Kjetil André Aamodt.

– Jeg er blitt spurt om å være med på mange konsepter opp gjennom årene og takket nei til mye. Men «Familiens ære» er en kul greie som Lars hadde lyst til å være med på. Han fikk virkelig smake på hva det vil si å være med på en TV-innspilling. Jeg tror alle barna som var med fikk sjokk. det tok mye tid, sier Hjelmeset.

les også Kjetil André Aamodt leder ny storsatsing på NRK

TV-sjef Arne Helsingen i NRK forteller at han har opp gjennom årene fått mange innspill til programmer hvor nettopp kjente og kjære idrettsutøvere er sentrale i handlingen.

– Mange av dem har vi takket nei til. Det er ikke bare å samle sammen kjente idrettshelter og tro at dette skal gå bra. Det må lages sterke og spennende programformater. «Mesternes mester» er et slikt format. Dette har vi jobbet mye med gjennom mange år med nye konkurranser og elementer av spenning som gjør at programmet minner om et sportsarrangement. Her får også idrettsutøverne som er med presentert et tilbakeblikk på sitt liv og karriere, sier Helsingen til VG.

Publisert: 14.09.20 kl. 12:57