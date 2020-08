I FENGSEL: Joe Exotic slik TV-seerne husker ham. Nå soner han en dom på 22 år i fengsel i Texas. Foto: Netflix US

Tar med seg dyrene og stenger «Tiger King»-zoo for godt

Det melder den nåværende eieren Jeff Lowe på Facebook.

Dermed er det slutt for dyreparken som ble kjent gjennom Netflix-serien «Tiger King». Lowe har allerede flyttet tigrene til et nytt sted, skriver BBC.

Lowe er tidligere forretningspartner til Joseph Maldonado-Passage (57), alias Joe Exotic. Han soner nå en dom på 22 år for blant annet å ha hyret en leiemorder til å ta livet av «Big Cat Rescue»-sjef, Carole Baskin (58).

– «Tiger King»-fenomenet har forandret våre liv på godt og vondt, skriver Jeff Lowe på Facebook.

Beslutningen om å ta med seg dyrene og dermed stenge parken kommer bare noen måneder etter at Baskin vant over Lowe i retten og får overta området til den kjente tigerparken.

Han svarte med et løfte om å etterlate parken som et «komplett helvete» i et intervju med «Entertainment Tonight».

– Dyrene er nå i privat eie - og der forblir de, skriver Lowe videre på i innlegget som ble publisert i natt norsk tid.

VANT I RETTEn: Carole Baskin sikret seg eiendomsretten til den over 60.000 kvadratmeterstore tigerparken, tidligere eid av Joseph Maldonado-Passage (57), alias Joe Exotic Foto: Loren Elliott / Tampa Bay Times

Da Baskin vant frem i retten sikret hun seg den over 60.000 kvadratmeterstore tigerparken, tidligere eid av Joe Exotic.

Men i følge BBC akter Lowe bruke en ny tigerpark som et privat film-sett for innspilling av «Tiger King»-relatert TV-innhold for kabel- og strømme-TV.

Lowe og selskapet Greater Wynnewood Development Group, tidligere eid av Joe Exotic, fikk i juni 120 dager til å fjerne alt som kan fjernes.

Deriblant flyttbare bygninger, en rekke biler og andre kjøretøy – samt alle dyrene som fortsatt befant seg i parken.

– Jeg ønsker henne lykke til – Carole Baskin overtar over 60.000 kvadratmeter med hjemsøkte minner. Vi bryr oss ikke om Carole Baskin eller TV-serien. Vi bryr oss kun om at dyrene skal få det livet de fortjener, sa Lowe, som har en rekke lovbrudd på rullebladet.

