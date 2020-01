INGEN GOD DAG: Det var ingen god dag for Vidar Riseth i «Mesternes Mester» fredag: - Jeg lå nederst på tabellen og er du sist, da fortjener du ikke å gå videre, sier han til VG. Foto: NRK/Rubicon

Vidar Riseth etter tapet: - Dette fortjente jeg

– Er du dårligst, så er du dårligst. Slik er jeg skrudd sammen - og det ville vært helt feil om jeg hadde slått Kjersti og vunnet nattesten. Da hadde jeg sittet igjen med en vond følelse.

Nå nettopp

Det sier Vidar Riseth (47) til VG etter at han tapte for Kjersti Buaas i nattesten og måtte forlate «Mesternes Mester» fredag kveld.

– Dette var ingen god dag på «jobben» for å si det slik. Jeg gikk inn i nattesten for å vinne jeg også. Jeg er jo et konkurransemenneske. Men som tidligere fotballspiller, er jeg vant til å lese tabeller. Jeg lå jo nederst og er du sist, da fortjener du ikke å gå videre. Kjersti var bedre enn meg og hun fortjente virkelig å gå videre, sier Riseth som kom sist alle kveldens øvelser.

Dermed måtte mannen som til daglig er sponsorsjef i Rema 1000, flytte ut av huset og til deltakerhotellet. Her traff han Madeleine Enersen Hellerød og Magnus Moan som allerede var slått ut av konkurransen.

GODE DAGER: Vidar Riseth både koste seg i solen etter at han ble slått ut - og samtidig skjøttet jobben som sponsorsjef i Rema 1000. Foto: Privat

– Vi hadde det veldig hyggelig sammen vi og det kom stadig vekk nye deltakere som etterhvert også ble slått ut av konkurransen. Når det først gikk som det gikk, fikk jeg også utnyttet tiden til å jobbe endel. Så da jeg kom hjem til Norge igjen var jeg helt ajour med jobben min, forteller Vidar Riseth.

Årets sesong av «Mesternes Mester» som er den 11. i rekken, ble spilt inn i september ifjor i Zadar-provinsen i Kroatia. En opplevelse Vidar Riseth ikke på noen måte ville vært foruten.

– Det var mange fine samtaler med de andre deltakerne underveis. Det var svært interessant å høre hvilke erfaringer andre toppidrettsutøvere har gjort. Alle hadde vi det til felles, uansett hvilken idrett vi hadde vært aktive i, så koster det mye å nå til toppen. Det er beinhard jobbing. Du må gjøre jobben hundre prosent for å nå toppen.Man får ingenting gratis - og det har ihvertfall jeg tatt med meg videre til næringslivet. Jeg stortrives i jobben min.

DELTAGERNE: Magnus Moan, Emil Hegle Svendsen, Madeleine Enersen Hellerød, Ingvill Måkestad Bovim, Eirik Verås Larsen. Kari Mette Johansen, Vidar Riseth, Margaret Knutson Aase, Odd-Bjørn Hjelmeset og Kjersti Buaas. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Men selv om det er mange måneder siden Vidar Riseth og de andre deltakerne kom hjem, har de ikke helt kommet ut av «Mesternes Mester»-boblen.

– Vi er blitt en sammensveiset gjeng og har veldig mye kontakt. Vi var samlet hjemme hos Ingvill (Måkestad Bovim, red.anm) og så en episode av «Mesternes Mester» sammen. Nå har vi meldt oss på i NM i beach-håndball i Sandefjord til sommeren. Der stiller vi med mix-lag - og vi har «ansatt» Kari Mette (Johansen red. anm) som bor i Sandefjord som trener. Det kommer til å bli gøy.

FOTBALLSPILLEREN: Vidar Risethslik vi husker han fra glansdagene i Rosenborg. Her med Lillestrøms Rade Prica i en kamp fra 2009 som Rosenborg vant 2–1. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fotballspilleren Vidar Riseth (47) er fra Frosta. Han har vunnet Tippeligaen med Rosenborg fem ganger, samt tre NM-gull over to perioder. I tillegg har han cupgull fra sin tid i Celtic. Vidar ble også kåret til årets spiller i LASK Linz i 1997. Han har spilt 52 kamper for det norske landslaget og scoret 4 mål. I VM i Frankrike i 1998 spilte han på det norske landslaget og var med på den legendariske 2-1-seieren over Brasil.

– Jeg må innrømme at de ukene som «Mesternes Mester» har vært vist har jeg fått et flashback til «gamle dager». Tidligere var det slik at når jeg reiste rundt i Norge, var det VM-kampen mot Brasil folk har vært opptatt av. Enten var det de som husket kampen selv - eller de som ikke var gamle nok til det, men som hadde fått høre om kampen. I forbindelse med jobben som sponsorsjef i Rema 1000, har jeg vært mye på håndball-EM den siste tiden - og jeg har aldri vært med på så mange selfies. Det er tydelig at det er mange barn som ser på «Mesternes Mester» og det er veldig moro, sier Vidar Riseth.

Publisert: 17.01.20 kl. 21:04

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser