PROGRAMLEDERE: Vår Staude, Espen Fiveland, Desta Marie Beeder og Peter Moi Bubresko i «God morgen Norge». Foto: Espen Solli, TV 2

TV 2-klubbleder om «God morgen Norge»-flytting: – Et tap for TV 2

Klubbleder Henrikke Helland mener det er ubegripelig at TV 2 flytter produksjonen av «God morgen Norge».

De ansatte i «God morgen Norge» fikk onsdag bekreftet at produksjonen skal virksomhetsoverdras fra TV 2 til Mastiff. TV 2 skal fortsatt sende programmet de neste fem årene, men 31 ansatte får ny arbeidsgiver. Vår Staude og Wenche Andersen har sikret seg spesialavtaler, som gjør at de forblir TV 2-ansatte.

– Det er vanskelig å beskrive stemningen, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til VG.

Hun viser til at dette har vært en prosess siden februar, og at de ansatte er på ulikt sted i prosessen.

– Det er ikke klubbens oppgave å si hva folk føler, fordi folk føler ulikt. Noen synes dette er spennende, noen opplever det som dypt urettferdig.

– Redaksjonelt tap

Hun sier klubbens formål var å «synliggjøre at dette er en dårlig idé».

– For TV 2 er dette et tap. Et betydelig redaksjonelt tap, sier Helland.

– De ansatte får ny arbeidsgiver. Ville de vært tryggere i TV 2?

– Vi synes det var helt ubegripelig at de skulle sette ut «God morgen Norge» nå, for det er ingen økonomisk grunn til det. Likevel skjer det, fordi TV 2 er en kommersiell virksomhet. Sånn sett opplever jeg ikke nødvendigvis at TV 2 er en tryggere arbeidsplass enn Mastiff, sier hun.

– Men hvis «God morgen Norge» blir lagt ned etter avtalen på fem år opphører, vil de vel ikke ha noen jobb?

– De vil være ansatte i Mastiff, og ha et arbeidsforhold der.

– VG har snakket med ansatte som føler seg ofret på allmennkringkasteravtalens alter, fordi TV 2 trenger flere redaksjonelt ansatte i Bergen enn i Oslo. Hva er din kommentar til det?

– Jeg forstår at de sier det. Men hadde det handlet om avtalen, ville vi diskutert hvorvidt de skulle flytte «God morgen Norge» til Bergen. Det har vi ikke diskutert, selv om vi i drøftinger kastet det på bordet for å teste. Men det har ikke vært aktuelt å vurdere. Dette handler om flere elementer, sier hun.

Ikke diskutert sluttpakker

Helland sier det ikke har vært aktuelt å diskutere sluttavtaler fordi TV 2 ønsker at programmet skal bestå, og at menneskene som jobber der skal følge over.

– Flere ansatte opplever at de mister jobben i TV 2. Det er en følelse som er berettiget, sier Helland.

– Det er to personer som får fortsette i TV 2. Hva tenker du om det?

– Det vil jeg ikke uttale meg om?

– Har det kommet reaksjoner?

– Det vil naturligvis bli reaksjoner på det.

Konsernsjef og sjefredaktør Olav Sandnes (47) uttalte til VG etter dagens møte at Staude og Andersen har jobbet i TV 2 helt fra starten av.

– De har vært viktige i oppbyggingen av kanalen. Wenche har også en alder som nærmer seg pensjon en eller annen gang. Så det er korrekt at de to ikke blir med over.

På spørsmål om hvor trygge de ansatte vil være etter overdragelsen, svarte Sandnes at han ikke kan garantere for at de øvrige ansatte beholder jobbene i Mastiff etter at avtalen på fem år er gått ut.

– Det vi kan si, er at de går til et veldig sterkt redaksjonsmiljø. Mastiff har en rekke av våre andre programmer, selv med TV 2 i programnavnet. Vi har skrevet en femårsavtale om dette programmet, og det er i hvert fall fem års forutsigbarhet. I kommersiell TV er det lenger enn nesten noe program har, sier Sandnes.

Omstridt

Det var i forrige uke det ble kjent at rundt de TV 2-ansatte i «God morgen Norge» sannsynligvis ville miste jobben i TV 2 og i stedet bli ansatt i produksjonsselskapet Mastiff gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse. En slik overdragelse går ut på at TV 2 i stedet kjøper inn «God morgen Norge»-produksjonen fra et eksternt selskap.

Planene ble ikke tatt godt imot hos staben.

