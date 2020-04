Helene Olafsen om å være tilbake på «Senkveld» så raskt: – Finnes ingen fasit

Helene Olafsen (30) foreslo selv for TV 2 å gjøre comeback bare to uker etter fødselen.

Den nybakte mammaen forteller til VG at hun har hatt en åpen og god dialog med TV-produsentene, og at det var veldig opp til henne selv om hun ville komme tilbake på jobb eller ikke.

– Men det var altså mitt eget forslag. Jeg måtte bare kjenne på det. Det gikk veldig fint. Jeg føler meg pigg, og Louie er en helt, sier hun om sønnen, som kom til verden 15. mars.

– Hvorfor ville du tilbake på skjermen så fort?

– Det er liksom noe med hele den situasjonen alle står oppe i nå. Jeg synes det gir meg mye å være en del av det teamet som prøver å være kreative og backe hverandre, sånn at man får ut et program på tross av krevende omstendigheter, svarer Olafsen og sikter til de begrensningene coronaviruset legger på hele verden.

Olafsen la selv ut en oppdatering på Instastory torsdag ettermiddag, der følgerne ble tatt med backstage på TV-innspillingen. Samboer og barnefar Jørgen Nilsen (30) tok seg av lille Louie, mens mamma ladet opp til opptak.

Da VG omtalte saken, gikk det ikke lenge før lesere begynte å diskutere i kommentarfeltet. Enkelte var raskt ute med å forsvare Olafsen mot «mammapolitiet».

– Hva vil du si til dem som kritiserer at du er tilbake på TV allerede nå?

– Jeg tror som ved så mange andre tilfeller at alt er mer brennbart når man er mamma. Men det finnes ingen fasit her. Jeg tror alle må finne sin egen vei. Louie hadde ikke vondt av noen timer med pappaen sin. De gikk en liten tur, og vi la inn ammepauser underveis, svarer Olafsen.

Da Stian Blipp (30) ble pappa i 2018, var han tilbake på jobb til første sending.

– Jeg slapp å lede programmet alene. Og det var ingen som stilte spørsmål ved at han var tilbake så fort. Eller det vet jeg jo ikke, men jeg tror ikke det, sier Olafsen, tidligere snowboard-stjerne.

På spørsmål om det er vanskelig å overlate jobben til Blipp alene, siden de to normalt er et tospann, svarer Olafsen bekreftende.

– Men det er ikke fordi jeg har noe behov for å være helt. Som sagt var det helt opp til meg, men jeg hadde litt vondt av Stian som måtte ta forrige sending helt alene oppe i alt som skjer nå. Stian har løst alt fantastisk bra, men jeg tror han syntes det var hyggelig å være to igjen nå. For meg var det også godt å være tilbake.

RADARPAR: Helene Olafsen og Stian Blipp, her under en tidligere innspilling. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Olafsen forteller at det er svært strenge tiltak rundt innspillingen. Det er minimalt med folk på settet. Bare de aller mest nødvendige rollene fylles, og alt er delt inn soner. Alle møter holdes utendørs.

– Det føles trygt. Uansett synes alle det er gøy å være i sving, sier 30-åringen, som kommer til å se an fra uke til uke om hun skal jobbe.

Ser an fra uke til uke

Neste uke har «Senkveld» påskepause, og etter det gjenstår fire uker med show.

– Jeg er jo ikke tilbake i hundre prosent stilling. I går var jeg bare på jobb i noen timer, forklarer Olafsen om sendingen som vises på TV i kveld.

Olafsen betror blant annet TV-seerne at hun gråter mye om dagen.

– Det er fordi jeg blir så lett rørt, opplyser Olafsen til VG.

– Jeg sitter og ser på Louie, og det er så fantastisk. Alle de små tingene som er så nytt for meg.

Olafsen og Nilsen, som ble et par da de vant «Skal vi danse» i 2017, har uttrykt i sosiale medier at det er sårt at sønnen ikke får hilst på besteforeldre når med alle coronatiltak.

«Senkveld»-programlederen opplyser til VG at hennes foreldre nå har fått se Louie – på god avstand, men at forlovedens foreldre ennå ikke har møtt barnebarnet.

– Det er trist at Louie ikke får hilst på alle som vil møte ham. Likevel føler jeg meg heldig, først og fremst for at jeg fødte da jeg gjorde. Jørgen fikk være med på hele greia, og det er jeg så takknemlig for. Ikke alle har det privilegiet nå. Uansett er ikke vi blant dem som er mest berørt. Vi hadde nok holdt oss mest hjemme akkurat nå uansett, mener Olafsen.

– Hvordan kjennes mammarollen så langt?

– Både absurd og naturlig på samme tid. Det er helt merkelig, for på ett vis er det som om Louie alltid har vært der, men på en annen side føles det som om alt bare har vært én sammenhengende dag siden han ble født.

– Hva slags mamma tror du at du blir?

– Før jeg fødte trodde jeg at jeg skulle bli veldig streng, men nå kjenner jeg at jeg kanskje kommer til å streve litt med det, ler Olafsen.

Publisert: 03.04.20 kl. 10:52

