TV-anmeldelse «Van der Valk»: Ikke stort å skryte av

Britisk «kult»-kriminaletterforsker gjenopplives. Hvorfor? Spør ikke meg.

Av og til, og nesten alltid rundt påsketider, tar jeg meg selv i å tenke at TV-krimfans må være underholdningsverdenens mest takknemlige munner å mette.

De tradisjonelle TV-krimseriene trenger ikke være bra. Mysteriene trenger ikke være mystiske. Ett drap, kanskje to, noen karikerte typer, og du er liksom i mål. Folk ser tydeligvis på dem uansett. De produseres i alle fall i stor stil ennå.

TV-filmatiseringene av den britiske forfatteren Nicolas Freelings bøker om den nederlandske politietterforskeren Piet van der Valk, nyter en viss kultstatus i England. Den første serien så dagens lys i 1972, og avstedkom endog en nr. 1-hit på singellisten: The Simon Park Orchestras «Eye Level (Original Theme From «Van der Valk»)».

Det var Barry Foster som spilte hovedrollen da, og han gjentok den sporadisk frem til og med 1992. Nå, når serien gjenopplives, er Foster, som døde i 2002, erstattet av Marc Warren.

Ditt eventuelle utbytte av denne serien – vi snakker om tre frittstående TV-filmer av rundt regnet 90 minutters varighet – vil i stor grad avhenge av hva du tenker om sistnevnte. (Som for øvrig, i likhet med alle de andre skuespillerne, snakker med ekstrembritisk aksent, og virker til ha kommet rett fra en Guy Ritchie-«gangsterkomedie»).

Meningen er utvilsomt at vår helt skal fremstå som sjarmerende kynisk, erotisk uimotståelig, tørrvittig og skarp som enn kniv.

Den etterforskeren undertegnede så, var dog en annen. Jeg så en trøttsom type med tørr stemme, som var potte sur hele tiden, og dessuten frekk og slem mot den grønne «sidekicken» Job (Barnes-Worrell), som til overmål fremsto som mye smartere enn van der Valk.

Jeg kastet bort tid på to av de tre filmene. Den første handlet om et drap i et miljø preget av høyreekstremister og venstreaktivister. I denne ble van der Valks lesbiske partner knivstukket.

I den andre dreide det seg om noe okkult noe, og det etter sigende svært bevissthetsutvidende stoffet ayahuasca, og éneggede tvillinger og lesbiske sadoprester.

«Vovede» greier, ja. Manusforfatterne bak «Van der Valk» sitter nemlig fullstendig fast i et utdatert 1970-tallssyn på Amsterdam – hvor serien utspiller seg, og der hovedpersonen bor i en båt i en av kanalene – som Europas Sodoma og Gomorra.

Hasjkafeer og libertinere, vet du. De er helt gærne der nede!

Om vi ikke skulle være i stand til å ta dette ikke-poenget selv, går etterforskerne stadig rundt og sier ting à la dette: «Hvordan det kunne skje? Hei, det er Amsterdam! Alt kan skje i Amsterdam! Hvorfor? Fordi det er Amsterdam!».

Jeg lurer på: Når besøkte manusforfatterne denne vakre, vennlige og dypt kultiverte europeiske hovedstaden sist? Og hvordan kunne de danne seg et så diametralt annerledes bilde av den enn alle oss andre?

Kjedelige og uspennende greier. Og i Norge, der Piet van der Valk så vidt jeg kan skjønne ikke har hverken «kult»-konnotasjoner eller annen nostalgisk verdi: Komplett verdiløst.

