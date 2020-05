DEN GANG DA: Matt Le Blanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry og Jennifer Aniston i 1998. Foto: Neil Munns / PA Wire

«Friends»-gjenforening forsinket – håper å slippe nødløsning

Opprinnelig skulle den nye «Friends»-spesialen vært spilt inn i mars. Nå ryker også planene om å få det til i mai.

Nå nettopp

Nyheten om at den populære vennegjengen skulle gjøre comeback, ble tatt godt imot av fansen i februar.

– Man kan kalle oppfølgeren «Der de alle kom sammen igjen», forklarte innholdssjef Kevin Reilly i HBO Max, den nye strømmetjenesten som går på lufta 27. mai.

Men det ble ganske snart klart at coronaviruset satte en bråbrems for innspillingen på Stage 24 i Warner Bros’ studio i Burbank, der hele serien i sin tid ble filmet. Planen om å filme spesialepisoden foran et live-publikum i mars, måtte skrinlegges.

I stedet håpet produsentene å kunne få det til i mai – men den gang ei.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer kan tidligst samles på jobb på sensommeren.

– Først tenkte vi at innspillingen ville bli forsinket med en måned, eller maks to. Nå ser det ut som det kan bli veldig mye lenger enn det, sier Bon Greenblatt, styreformann i WarnerMedia – som eier HBO Max – til Variety.

les også «Tiger King»-skaperne snuser på gammelt scenesjokk

– Målet nå er å få laget denne spesialen i løpet av sensommeren – forhåpentligvis. Vi tror det vil være viktig å ha et stort og engasjert live-publikum som kan få oppleve disse seks fantastiske vennene komme sammen igjen, forklarer Greenblatt.

TV-sjefen sier at de ikke ønsker å legge seg på «coronalinjen», der «folk filmer selv fra egne stuer og soverom».

– Vi har ikke lyst til bare å fikse det sånn over nettet.

Skulle viruset føre til veldig mye mer forsinkelser, så utelukker imidlertid ikke Greenblatt at også de må gå for en virtuell nødløsning.

– Men for øyeblikket ser vi for oss at vi skal få gjort dette på den mer tradisjonelle måten. Vi mener det er verdt å vente på, sier TV-sjefen.

Fått med deg? Ariana Grande viser frem kjæresten i ny hjemmevideo

Kilder har tidligere opplyst til Hollywood Reporter at de seks «Friends»-skuespillerne, som alle forhandlet sammen, vil tjene over 20 millioner kroner hver på oppfølgeren.

Alle stjernene kunngjorde gjenforeningen på Instagram i vår. Aniston skrev under et nytt bilde av seg og kollegene: «Det skjer ...».

(Artikkelen fortsetter under posten)

«Friends» rundet av i 2004 etter ti år og totalt 236 episoder. Siden har reprisene rullet over skjermen jevnt og trutt.

På jakt etter tidsfordriv? Serier du kan se i coronakarantene

Mens WarnerMedia betaler nærmere 900 millioner kroner per år i fem år for å få «Friends»-rettighetene til sin plattform, bladde Netflix i 2018 opp 850 millioner kroner for reprisene av komiklassikeren. Serien forlot Netflix ved utgangen av 2019.

Publisert: 12.05.20 kl. 13:41

Les også

Fra andre aviser