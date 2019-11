I HARDT VÆR: Jussie Smollett utenfor Cook County Court i Chicago etter at siktelsen frafalt i vår. Foto: Paul Beaty / FR36811 AP

TV-stjernen Jussie Smollett saksøker Chicago for «ondsinnet rettsforfølgelse»

Den tidligere «Empire»-skuespilleren har gått til sak mot byen Chicago, fordi han mener påtalemyndigheten har påført ham stress og offentlig ydmykelse.

Den homofile skuespilleren fikk enorm støtte i januar i år da han fra sykesengen i Chicago fortalte at han hadde blitt angrepet av to maskerte Donald Trump-supportere som kom med rasistiske og homofobe tilrop.

Påtalemyndigheten mente den profilerte skuespilleren og LHBT-aktivisten selv iscenesatte angrepet, og i februar ble han pågrepet og siktet. Skuespilleren ble senere løslatt mot en kausjon på 100.000 kroner. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Er saksøkt

37-åringen er selv saksøkt av Chicago for å ha unnlatt å betale de over 1,1 millioner kronene i saksomkostninger som han ble pålagt etter at statsadvokaten i vår bestemte at siktelsen skulle frafalles. Bystyret krever i sitt søksmål at Smollett må bla opp for saken som angivelig krevde mer enn to dusin betjenter, samt mye overtidsarbeid.

Smollett har forsøkt å få søksmålet avvist, uten å få gehør i retten. Onsdag ble det altså klart at han går til motsøksmål – uvisst for hvor stort beløp.

Ikke bare saksøker han byen, men også enkelte politibetjenter samt de to mennene som ble arrestert og fengslet i 48 timer for å ha stått bak overfallet, melder en rekke medier, deriblant Fox News.

Skuespilleren påstår at mennene, to brødre, ble lokket inn av politiet som et ledd i en svertekampanje. I søksmålet utdyper Smollett hvor store konsekvenser saken har fått for ham og hans karriere. «Ondsinnet rettsforfølgelse», lyder det i søksmålet ifølge amerikanske medier.

Fikk sparken

I kjølvannet av siktelsen fikk skuespilleren fyken fra «Empire», hvor han hadde vært fast innslag i fem sesonger.

Borgermesteren i Chicago, Rahm Emanuel, var rasende da siktelsen ble frafalt, og Smollett holdt fast på at han hadde snakket sant hele veien.

– Hvordan våger han? Dette er en person som har fått unnslippe uten å ta ansvar for de moralske og etiske konsekvensene av sine handlinger, tordnet borgermesteren ifølge CNN.

Også Donald Trump så rødt, og sa at «det var en skam for nasjonen» at Smollett slapp straffeforfølgelse.

Publisert: 20.11.19 kl. 22:22 Oppdatert: 20.11.19 kl. 22:37

