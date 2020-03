MAMMA: Før helgen fortalte den populære hundetreneren Maren Teien Rørvik sine følgere på Instagram at hun og ektemannen Jørgen er er blitt foreldre. Foto: Line Møller/VG

Maren er blitt mamma: – Vi er i lykkerus

Maren Teien Rørvik – kjent fra den populære NRK-serien «Fra bølle til bestevenn», er blitt mamma til ei jente.

«Livet smiler og kjennes helt komplett! Vår lille jente har meldt sin ankomst og vi er i lykkerus!», skriver TV-hundetreneren på Instagram.

Hun har også lagt ut små snutter på Instagram-story hvor hun på trilletur trener en hund til å holde følge ved siden av barnevognen.

– Jeg blir ikke en streng mamma. Å være streng forbinder jeg med dominans og frykt, det ligger ikke for meg. Men jeg håper å klare å skape en trygghet for barnet vårt ved å være tydelig, hyggelig og snill, fortalte Maren Teien Rørvik i et intervju med VG i februar i år.

Teien Rørvik hadde stor suksess med «Fra bølle til bestevenn» som ble vist på NRK1 tidligere i vinter.

– Vi har et snitt på rundt en million til sammen på hver av episodene, sier produsent Anne Kvadsheim til VG.

Hun opplyser også at det er et ønske om en ny sesong av «Fra bølle til bestevenn».

– Maren har veldig lyst til å være med på en ny sesong når hun er klar for det. Men den endelige beslutningen er ikke tatt ennå, sier Kvadsheim videre.

les også NRK-Marens hemmelige hunde-triks

Sammen med ektemannen Jørgen Teien Rørvik, som også er hundetrener og -instruktør, har Maren Teien Rørvik utviklet småbruket i Vestfold til et kurssted for hunder og hundeeiere.

Maren Teien Rørvik sa til VG tidligere i vinter at det ikke er seertall hun er mest opptatt av.

– Men jeg synes det er gøy at så mange er interessert i det jeg holder på med. Det har også resultert i svært mange henvendelser fra folk som vil være med på kurs eller få hjelp, sier hundetreneren, som hevder at hun får så mange henvendelser at hun ikke rekker å svare alle.

Maren Teien Rørvik har mastergrad i biologi og etologi, som er læren om atferdsmønstre hos dyr, og hun har flere instruktørutdannelser.

I en SMS til VG skriver Maren Teien Rørvik: - Jeg ønsker ikke å gi kommentarer angående barn/familie ennå, da det kjennes litt for privat foreløpig.

Publisert: 23.03.20 kl. 10:59

