Kendall Jenner slår tilbake mot kritikk

Kendall Jenner (24) fikk kjeft da hun postet bilde fra bilen sin – etter at alle i California er pålagt å holde seg hjemme for å hindre coronasmitte.

Mange av stjernens følgere i sosiale medier reagerte da hun postet et bilde fra bak rattet i sin Ford Mustang. Det er under en uke siden California-beboerne ble pålagt å holde seg hjemme så langt det er mulig – for å takle pandemien.

«Måtte bare starte henne opp», skrev Jenner på bildet. Det eneste man så fra 24-åringen selv, var høyre fot, iført boots.

Nå beroliger TV-kjendisen og supermodellen alle tilhengerne med at hun ikke mener hun bryter noen regler. Under en kommentar på Twitter, der en følger skriver: «Uhmmm, nei, hold deg hjemme, Kendall Jenner», svarer Jenner at hun «selvsagt holder seg hjemme».

«Jeg tar denne karantenen veldig på alvor. Men det er heller ingen dårlig idé å få litt frisk luft så lenge du holder sunn avstand til andre og sørger for å følge alle retningslinjer», skriver hun ettefulgt av smilefjes.

«Sørg for å holde dere friske, alle sammen», skriver hun til sine nær 30 millioner følgere.

Kendall Jenner, nest yngste i den populære Kardashian/Jenner-søskenflokken, retvitret storesøster Khloe Kardashians (35) melding tirsdag, der hun skrev at hun hun håper fansen holder motet oppe i denne fasen med begrenset sosial kontakt:

«Jo raskere dette er over, dess raskere kan vi gå tilbake til våre dagligdagse rutiner. Sender dere all min kjærlighet».

