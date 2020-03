RÅNEROMEO OG JULIE: Odin Waage og Mathilde Thomine Storm i «Rådebank». Foto: Fenomen / NRK

TV-serieanmeldelse «Rådebank»: Rånerromantikk

Spennende miljø. Standard kjærlighetssorg.

«Rådebank»

Norsk romantisk ungdomsdrama i åtte deler, på NRK fra 19. mars og NRK3 fra 8. april

Manus: Linn-Jeanethe Kyed

Regi: Daniel Fahre

Med: Odin Waage, Mathilde Thomine Storm, Maja Christiansen, Sjur Vatne Brean, Matthew Rico Henriksen Santos, Kasper Dølplads Antonsen

Fin fart innledningsvis i «Rådebank». Som ikke så mye er en serie om rånemiljøet i Bø i Telemark, som den er en veldig streit romantisk serie for ungdom, satt til rånemiljøet i Bø i Telemark.

Den handler om Glenn Tore (Waage), selvsagt kalt GT, en ung og blond bilentusiast som svever i en tilstand av alvorlig kjærlighetssorg etter at det tre år lange forholdet til Ine (Storm) har tatt slutt.

Hvorfor det er slutt? Hmm, det har noe med at de er så forskjellige, og vil så forskjellige ting, å gjøre. Prestedatteren Ine vil studere og flytte til Porsgrunn. På sikt kanskje til og med til den største, og dermed verste, byen av dem alle: hovedstaden.

GUTT I RØYKEN: Odin Waage i «Rådebank». Foto: Fenomen / NRK

Den praktisk talt foreldreløse GT – mamma dro til USA for å bli skuespiller/servitør, pappa borer brønner i Bergen – har ingen slike planer. Han er happy med å mekke på verkstedet, drikke energidrikk og kjøre bil. Men han verker etter å beholde Ine.

GT er ingen dum gutt. Han er en god venn, flink til det han gjør, han har klart seg alene siden han var 16. Han er bare ikke ambisiøs, og således et lett bytte for «jentene reiser ut, gutta blir igjen»-trenden. (Vi er, kort sagt, som i en Stein Torleif Bjella-sang for ungdom). At Ine vil «prøve å være venner», gjør alt verre. GT har det vondt, og det går ut over absolutt alt.

BØRNING 3: Scene fra «Rådebank» på NRK. Foto: Fenomen / NRK

Vi blir sittende å vente på at han skal føkke opp. At han skal rote med venninnen Hege, for eksempel, som GT kaller «broren min». Hun er mer eller mindre hemmelig forelsket i Glenn Tore. Det samme er Malene, som er «smårips» og trøbbel.

Mobiltelefonen brenner som en selvmordsgranat i lomma på’n: Skal han melde Ine eller ikke? GT drikker for mye også, og står i fare for å fremmedgjøre vennene sine. Han er ung, han er mann, han er råner og ikke så god til å «snakke om det». Han er knust av kjærlighetssorg, men gjør gode miner til slett spill.

TO MENN OG EN VOLVO: Odin Waage og Sjur Vatne Brean i «Rådebank». Foto: Fenomen / NRK

Manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed er ikke ukjent med norsk bygde- og småbykultur. Hun har jobbet med begge «Børning»-filmene (2014 og 2016) og «Heimebane». Motor har hun sikkert peiling på også, etter å ha vært involvert i dokumentaren om Petter Solbergs sønn Oliver («Born2Drive», 2019).

Det kan nesten virke som om «Rådebank» er et slags restemåltid kokt på ubrukte ideer fra disse produksjonene. På ett punkt i serien refererer manusforfatteren til seg selv, i form av Siverts (Vatne Brean) kritikk av nettopp «Børning»: Han avskriver den som utroverdig og «oppskriftsmessig».

SAMMEN OM SITT FORNØDNE: Kasper Dølplads Antonsen, Matthew Rico Henriksen Santos, Sjur Vatne Brean og Odin Waage (fra venstre) i «Rådebank». Foto: Fenomen / NRK

Hvilket utvilsomt er artig, men slår tilbake på «Rådebank» selv. For den er nemlig nokså (beklager) mekanisk, den også. Den utspiller seg i et norsk miljø som er lite dokumentert. Men den har ikke så mye å si om dette. Den benytter seg simpelthen av settingen til å fortelle en helt standard historie om ungdomsforelskelse, der de forutsigbare vendingene plottes inn med dreiebokkorrekte mellomrom.

Det blir store mengder skal, skal ikke og frem og tilbake, tilsatt noen by versus land-klisjeer og billige vitser om elksykler og vegetarisme. Mange nærbilder av følsomme, forelskede ansikt. Serien er fint, om enn monotont, spilt. Det blir en del pulings også, heri opptatt en het affære i et – jepp – bilvaskeri. Sånt liker ungdommen, serru!

Det er en grunnleggende sympatisk serie. Men at den ikke er mer interessert i miljøet den setter seg fore å skildre, føles som en forspilt mulighet.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 19.03.20 kl. 12:44

