SKEPTISK: Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) er ikke videre begeistret for alle de tørre vitsene som hagler i første episode av Game of Thrones Foto: HBO

TV-anmeldelse Game of Thrones: Grei stemning før lokal zombieinvasjon

Sesongstart med flyttemodus og lystig humør. Men ikke så mye mer.

Nå nettopp







TV: Game of Thrones – Sesong 8

Amerikansk drama/fantasyserie i 6 deler.

Regi: David Nutter

Med bl.a.: Peter Dinklage, Lena Headey, Kristofer Hivju, Emilia Clarke og Kit Harington.

«Ingenting varer evig», kommenterer Lord Varys et stykke ut i denne episoden. Det er ikke en spoiler. Tre sagaer populærkulturen har vært preget av rundes av i løpet av dette året. To av dem styres av Disneykonsernet og får sitt sluttspill henholdsvis om en drøy uke (Konklusjonen på Marvel’s 22 filmer lange Infinity Saga) og til jul (konklusjonen på Star Wars’ 9 filmer lange Skywalkersaga). Den tredje har lånt skuespillere til begge to og har episodebudsjetter som kunne drevet norske kommuner alene.

Episode 68 av Game of Thrones, eller første episode i avsluttende sesong åtte har egentlig så mye handling å by på. Den fokuserer mest på å flytte en haug med folk dit de skal være når den store vinterkrigen bryter ut. Relativt presserende etter at forrige sesong avsluttet i en seriøs murkollaps, med påfølgende zombieinvasjon.

SAMMEN: Komplikasjonen med forholdet mellom Daenerys (Emilia Clarke og Jon Aegon Snow (Kit Harrington) vil nok drive de siste episodene av Game of Thrones fremover. Foto: HBO

Men det, SPOILER, skjer altså ikke så mye mer.

Daenerys Targaryen og Jon Snow (som jo egentlig er Aegon Targaryen og trenger forholdsknaggen «It’s complicated») ankommer Winterfell med påfølgende variabel respons fra Stark-familiens samarbeidslorder. Sansa og Tyrion møtes for første gang siden Joffreys brått avbrutte bryllupsfeiring. Cersei Lannister pønsker på nok en tøying av reglene i King’s Landing. Det diskuteres matlogistikk. Det krangles mildt. De kjappe kommentarene hagler.

Det kan virke som om serieskaperne David Benioff & D.B. Weiss, fri fra George R.R. Martins bøker, prøver å lette på trykket før det lovede enorme slaget som er lovet å være TV-slaget over alle TV-slag. Regissør David Nutter har sentrale GoT-episoder som verdens verste bryllup i «The Rains of Castamere», og sesong fem sin avsluttende «Mother's Mercy» i lommen. I denne sesongen står Nutter for regi for halvparten av sesongens seks episoder, som altså rundes av natt til 20. mai. Forhåpentligvis kommer han med sterkere ting enn dette.

Her tøyses det både med hva drager spiser og om hvordan man møter gamle venner. Tross merkelig mye mas om baller, som i typen som henger på en mannskropp. Det er som om alvoret ikke har gått opp for hverken de som er på skjermen eller de som er bak kamera. Sam som holder på å tippe over fysisk i det han skal fortelle noe mot slutten, er et godt bilde på denne sesongstarten som helhet. Velmenende, vennlig og sterkt fremdriftsorientert.

Men den kunne gjerne stått litt mer stødig på egen hånd.

GLAD: Cersei Lannister (Lena Headey) har på ingen måte tenkt å la nok en mulighet til å ta over verden gå fra seg. Foto: HBO

Publisert: 15.04.19 kl. 05:30