Pamela Anderson om reality-TV: – Man føler seg skitten

Pamela Anderson (51) beskriver realityserier som en «epidemi av vederstyggelighet».

Den amerikanske TV-stjernen har selv vært med i flere realityshow, deriblant «Big Brother» både i England, Bulgaria og India. Hun har også konkurrert i «Dancing With The Stars» i USA, Argentina og Frankrike og i «Dancing on Ice» i England.

Men skal vi spå ut fra 51-åringens ferske hjertesukk på Twitter, kommer hun ikke til å gjøre det igjen.

I flere innlegg søndag langer den tidligere «Baywatch»-dronningen ut mot TV-sjangeren.

«Om jeg likte å være med på reality-TV? Vær så snill – la oss få en slutt på realityserier og realitystjerner ... Til og med Frankrike er forurenset med dem. De er desperate og utleverende for deltageren, en epidemi av vederstyggelighet og overfladiske konkurranser», skriver Anderson.

Anderson fortsetter med å hevde at det sjelden er et eget valg å kaste seg ut i denne typen eventyr.

«Man blir som oftest mobbet til å stille opp på sånne TV-show av agenter som slåss over provisjon. Man ender selv opp uten særlig mye penger eller glede. I stedet føler man seg brukt, skitten og blottet for følelsen av å ha oppnådd noe», tordner skuespilleren.

Anderson har over én million følgere på Twitter , og utsagnene hennes blir møtt med både hjerter og spørsmål fra kritikere som ikke skjønner hvorfor hun har valgt å stille opp på så mange.

TV-kjendisen opplyser at det eneste som gir mening, er å donere det man får i honorar til veldedighet.

«Det var på den måten jeg kunne tilgi meg selv», skriver hun.

Det er lenge siden Anderson var aktuell som skuespiller. De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger. Hun er i tillegg en ivrig dyreverner og figurerer jevnlig som trekkplaster for dyrevernsorganisasjonen PETA.

