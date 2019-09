«RÅ OG FRASTØTENDE»: Disse spiller hovedrollene i «Exit»: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er fire menn i finansbransjen som trår langt over moralske grenser i jakt etter spenning. Foto: Ingeborg Klyve

Nesten en halv million har sett «Exit»

Nesten en halv million fikk med seg hver av de to første episodene av den nye «sjokk-serien» «Exit» etter premieren på fredag.

– Med «Exit» ser vi noen av de høyeste strømmetallene vi har sett så raskt etter publisering, med mer enn 200.000 i rating på den første episoden. Enda heftigere er det at alle episodene i snitt har allerede 150.000 seere. Så blir det spennende å se hvor mye av seingen på serien som er «tatt ut» nå opp mot hvor mange som ser den fremover. Men høyere tall blir det, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

«Exit» fikk en blandet mottakelse av anmelderne. VGs Tor Martin Bøe ga serien, som er på åtte halvtimes episoder, terningkast fem - og begrunnet det blant annet på denne måten:

«En rå og frastøtende guttefortelling hvor overflod og ekstrem misogyni er forventet og hyllet».

Dagbladets anmelder var langt mer lunken og endte opp med terningkast tre og denne konklusjonen:

«Hvis du skreller vekk alle lagene med sjokkeffekter og bling, er «Exit» like tom som tilværelsen hovedpersonene forsøker å rømme fra».

De to første episodene av serien hadde henholdsvis 330.000 og 256.000 på lineær-TV, mens 200.000 og 178.000 har sett første og andre episode på NRKTV.

For øvrig ser strømmetallene slik ut:

Tredje episode 174.000

Fjerde episode 155.000

Femte episode 142.000

Sjette episode 123.000

Sjuende episode: 116.000

Åttende episode: 109.000

– Fordi vi visste at serien var kontroversiell var det heller ingen garanti at dette skulle gå godt hverken med tanke på seertall eller anmeldelser. Derfor er det svært gledelig å se at det treffer.Når vi ble møtt med et rekordstort engasjementet rundt serien i forkant av publisering ga det oss en pekepinn på at folk vil undersøke hva dette er for noe, at så mange velger å se hele serien i løpet av helgen gir oss den bekreftelsen vi håpet på, sier Vegard Stenberg Eriksen, eksekutive produsent i NRK i en kommentar.

