TV-KJENDIS: Brody Jenner, her på en tilstelning i Hollywood i oktober 2021.

Brody Jenner blir pappa for første gang

Brody Jenner (39) venter barn med kjæresten Tia Blanco (25).

Det melder begge to på Instagram, under en video som viser ultralyd av barnet i magen.

«Som en start på dette nye året vil vi benytte anledningen til å ønske venner, familie og følgere god helse, lykke og en overflod med kjærlighet. Vi verdsetter virkelig hver og en av dere», lyder det i meldingen.

De fortsetter med kunngjøring om familieforøkelse:

«Vi fryder oss over å dele med alle dere velsignelsen om nytt liv i det nye året ... Vår lille engel er underveis. Godt nyttår!»

Brody Jenner er kjent fra en rekke realityshow, deriblant «The Hills». Han er for øvrig TV-produsent og har tidligere jobbet som modell.

Tia Blanco, som har vært sammen med i om lag ett år, er en kjent surfer.

Paret har de siste månedene delt mange romantiske bilder, som dette:

Barnet er det første for dem begge.

Berømt slekt

Brody Jenner var fra 2018 til 2019 gift med realitykjendis og influencer Kaitlynn Carter (34).

TV-seerne kjenner den vordende pappaen også fra «Keeping Up With The Kardashians», fordi han er sønn av Caitlyn Jenner (73) og dermed halvbror til Kylie Jenner (25) og Kendall Jenner (27).

Som følge av Caitlyn Jenners tidligere ekteskap med Kris Jenner (67) er Brody i tillegg stebror til Kim Kardashian (42), Rob Kardashian (35), Kourtney Kardashian (43) og Khloe Kardashian (38).