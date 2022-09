SKULLE PRATE: Irans president Ebrahim Raisi, her avbildet i New York 20. september. Bildet av Christiane Amanpour er fra 2018.

CNN-intervju med Irans president avlyst etter krav om sjal på hodet

CNN-reporter Christiane Amanpour (64) viser bilde av en tom stol, der Irans president skulle sittet.

«Etter uker med planlegging og åtte timer med rigging av utstyr, lys og kameraer, var vi klare. Men ingen tegn til president Raisi», skriver Amanpour på Twitter.

CNN omtaler også det avlyst intervjuet.

40 minutter etter at intervjuet skulle startet i FNs hovedkvarter i New York, kom angivelig en av presidentens medarbeidere bort til Amanpour og sa at Ebrahim Raisi «foreslo at hun brukte et sjal på hodet», fordi det er den hellige måneden Muharram.

«Jeg nektet høflig. Vi er i New York, hvor det ikke finnes noen lov om sjal på hodet. Jeg påpekte at ingen av de tidligere presidentene i Iran, som jeg har intervjuet utenfor Iran, har krevd det», skriver Amanpour – som er født i London, har vokst opp i Teheran – og har iranske aner.

Mahsa Amini (22) døde fredag etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Amanpour forklarer videre – til sine 3,2 millioner følgere på Twitter:

«Medarbeideren gjorde det klart at dette intervjuet ikke ville finne sted, om ikke jeg tok på meg sjal. Han sa det var «et spørsmål om respekt» og refererte til «situasjonen i Iran» – og siktet da til demonstrasjonene som foregår i landet».

Dermed ble det kort prosess.

Amanpour forklarte at hun ikke kunne innfri betingelsene, og hun og TV-teamet reiste seg og forlot hovedkvarteret.

«Mens protestene foregår i Iran og mennesker blir drept, så hadde dette vært et viktig tidspunkt å få snakke med president Raisi», skriver Amanpour.

22-åring døde etter hijab-arrestasjon

Protestene en enorme etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde fredag i forrige uke etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Demonstrasjonene har pågått i over en uke. Minst 17 personer skal være drept, skriver BBC.

Kurdiske Mahsa skal ha blitt pågrepet i brorens bil fire dager tidligere for å få opplæring om hijabbruk på politistasjonen. Ifølge BBC skal øyenvitner ha sett at hun ble slått inne i politibilen.

Amini ble fraktet til sykehus to timer etter arrestasjonen. Der ble hun liggende i koma frem til hun døde.

Myndighetene hevder at de ikke slo eller mishandlet Amini, men at det var hjertesykdom som gjorde at hun havnet i koma og senere døde.

Ultrakonservative Ebrahim Raisi (61) vant presidentvalget i Iran i fjor sommer. Han har nylig innført en rekke restriksjoner.

Blant tiltakene er overvåkningskameraer for å kartlegge kvinner som ikke bruker hijab (hodesjal) – for så å kunne ilegge dem bøter, fengselsstraff eller pålegge «rådgivning».

Her er flere av Amanpours Twitter – meldinger:

Christiane Amanpour har vært tilknyttet TV-kanalen siden 1983, og intervjuet mange av verdens mest markante skikkelser. I januar i år var statsminister Jonas Gahr Støre gjest hos CNN-veteranen.

