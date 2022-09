Mistet pass i branndrama - fikk dra hjem uten

TV-snekker Mads Clemmetsen var blant dem som måtte rømme fra flammene i storbrannen på Svalbard natt til mandag.

34 mennesker ble evakuert i de dramatiske timene da storbrannen herjet en husrekke med 12 boenheter i sentrum av Longyearbyen natt til mandag.

Influencer og TV-snekker Mads Clemmetsen (26) bekreftet på sin Instagram Story natt til mandag at han kom tett på.

«Stor brann i husrekka vår på Svalbard. Vi har kommet oss ut og er i behold. Men usikre forhold ellers», skriver han og legger ved et bilder av brannen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Clemmetsen uten hell.

Mandag ettermiddag oppdaterer Clemmetsen mer på sin Instagram-profil.

– Tankene mine går til alle som har mistet hjemmene sine og alle tingene sine. Men! Det er kun ting. Heldigvis ingen mennesker, skriver han.

Passproblem

Over et bilde av et brennende hus har han tegnet et pil og forklarer at han og tre kolleger og venner sov der, men ble reddet av røykvarslere. Ifølge snekkeren var det kun én i følget deres som våknet av røykvarslerne, mens de andre trodde det var mobilalarmer.

– Våknet ikke før Andreas (Skiftesvik, journ. anm.) kom på rommet mitt og skrek at det brenner. Da våknet jeg til flammehav og brann i husveggen, og røyk i leiligheten.

– Vi tok med oss det viktigste og løp, skriver han videre.

Clemmetsen beskriver jobben nødetatene gjorde som fantastisk, og at de reddet flere hus fra å brenne opp.

Mot slutten deler han også at passet hans er blant tingene som er borte, og at han sliter med å få nødpass for å kunne reise hjem, siden det kreves pass ved avreise fra Svalbard.

For hans del går det likevel bra: En ansatt på flyplassen har fulgt dramaet på snekkerens Instagram og har ordnet det så han kommer seg gjennom grensekontrollene uten.

SVALBARD: Halvor Bakke, her avbildet under et tidligere intervju med VG, kom tett på brannen på Svalbard natt til mandag.

– Vi er alle sterkt preget, skriver Halvor Bakke (51), interiør- og møbeldesigner og programleder for «Eventyrlig oppussing», i en SMS til VG.

Bakke og kollegene våknet til storbrannen natt til mandag.

– Nesten ikke til å holde ut

Han utdyper i en uttalelse sendt via sin pressekontakt:

– Jeg opplevde det som veldig dramatisk da jeg ble vekket i natt av det store branninfernoet på nabotomten. Gnistregnet gjorde av vi som bodde rett ved, måtte ut av hotellet, sier Bakke.

– Jeg kastet på meg noen klær og løp ut. Vinduet på hotellrommet mitt var bare cirka 20 meter fra leilighetsbygget som sto i full fyr, forklarer programlederen.

Tre i TV-teamet bodde i det brannrammede komplekset, mens Bakke og de rundt 15 andre bodde på hotellet rett ved.

– De tre i bygget som brant, ble vekket av røykvarsleren og kom seg heldigvis ut uskadet. Jeg kjenner at det nesten ikke er til å holde ut at det var så nære på at det gikk galt for de tre, sier Bakke.

De tre som måtte flykte fra flammene, skal ha mistet alle sine personlige eiendeler i brannen.

Skal ha debrif

Bakke takker brannvesenet og andre folk på Svalbard for innsatsen de har lagt ned, og all hjelpen de har fått.

– Nå klokka 12 skal vi ha en debrif og få snakket om det dramatiske som skjedde, sier Bakke og legger til at han sender gode tanker til de som har mistet hus og hjem i brannen.

TV-FJES: Halvor Bakke, her under et intervju med VG i fjor.

Søndag ettermiddag skrev Bakke på Instagram at «Eventyrlig oppussing» den uken hadde pusset opp hytte nummer 70, den siste på Svalbard, og at det har vært en «fantastisk reise Norge rundt».

Hele produksjonen hadde hatt en hyggelig middag og feiring av «70-jubileet» på søndagskvelden. Natten ble imidlertid alt annet enn trivelig.

Hytta som er nyoppusset, ligger et annet sted på Svalbard og er ikke berørt av brannen.

Bakke, som kommer fra Stavern, er i tillegg kjent fra TV-serier som «Dekor», «Norges styggeste rom» og «Homsepatruljen».

– Flammene slo rundt

Une Søreide, programredaktør for «Eventyrlig oppussing», opplyste til VG tidlig mandag morgen at de tre i teamet som bodde i komplekset som brant, opplevde situasjonen som dramatisk.

– De klarte heldigvis å komme seg ut. Da slo flammene rundt.

Programredaktøren forklarte at flere i teamet hamret på dører og vinduer for å vekke folk og få dem ut:

– Jeg er veldig glad for at det gikk bra med alle i vårt team, og at ingen andre ble skadet. Det gikk så ufattelig fort.

OVERTENT: Boligbygget i sentrum av Longyearbyen på Svalbard natt til mandag.

Politiet fikk melding om brannen klokken 03.31 mandag. Det brant i flere timer. Ingen skal være savnet. Én person har fått behandling for røykskader.

Like før klokken 07 meldte Sysselmesteren at brannvesenet hadde kontroll på brannen, og at spredningsfaren var over.

Innspillingen av «Eventyrlig oppussing» er i sin niende sesong. Sesong åtte kommer på TV3/Viaplay i slutten av denne måneden.

Mads Clemmetsen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS.