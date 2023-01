UNG OG LOVENDE: Etter å ha fått sitt gjennombrudd i «Game of Thrones», har Bella Ramsey landet sin største rolle til nå.

«The Last of Us»-stjerne snakker ut om kritikken

Bella Ramsey har måttet tåle mye tyn for at hun ikke ligner på PlayStation-utgaven av karakteren Ellie i «The Last of Us». 19-åringen innrømmer at det har kostet.

Ramsey har tidligere fortalt at hun hadde et anstrengt forhold til sosiale medier i perioden hvor hun fikk rollen som tenåringen Ellie.

Det megapopulære spillet har mange fans, og enkelte har hatt høylytte meninger om hvordan karakterene skal, og ikke skal se ut, i TV-versjonen. Dette fikk Ramsey med seg.

– Det er første gang jeg fikk en slik negativ reaksjon på noe, forteller den britiske skuespilleren i et New York Times-intervju.

Hun var kun 17 år gammel da hun fikk rollen.

– Det var ganger hvor jeg synes det var morsomt, men etter å ha scrollet i ti minutter kunne jeg legge ned telefonen og tenke «dette var kanskje ikke så lurt».

Neil Druckmann var imidlertid aldri i tvil, og det er gode skussmål å få. Han er sjef i Naughty Dog, selskapet bak spillet. Han er også produsent for TV-serien, og burde dermed vite hva han prater om.

– Da jeg så Bella sin audition på tape, så jeg ikke Bella spille Ellie – Jeg så Ellie, forteller Druckmann.

Info Dette er «The Last of Us»-universet I 2013 kom det første «The Last of Us»-spillet til PlayStation. Handlingen er lagt til et postapokalyptisk USA, hvor en sopp-pandemi har gjort mesteparten av jordens befolkning til blodtørstige monstre. Livstrøtte Joel må ta med seg tenåringen Ellie gjennom et livsfarlig landskap, fullt av zombier, røvere og andre skumle hindre, i håp om å finne en kur. Første spill ble en enorm hit, og mottok bøttevis med «årets spill»-priser. I 2020 kom oppfølgeren, som også ble en suksess. En filmversjon ble først pitchet allerede i 2014, men det var først i 2018 at planene fikk bein å gå på. Craig Maizin, mannen bak HBOs «Chernobyl», fikk oppdraget. Sammen med Naughty Dog-sjef, Neil Druckmann, har han tatt «The Last of Us» til TV-skjermen. Vis mer

– Jeg er en god skuespiller

Anonyme troll på Twitter og TikTok virker ikke å være representative. To av ni episoder har blitt sluppet på HBO, og publikum er mildt sagt begeistret over det de har sett.

På nettstedet Rotten Tomatoes har serien en publikum-score på 96 prosent. Kritiker-scoren er på 97 prosent.

Den første episoden ble den nest mest sette premieren HBO har hatt på 13 år, kun slått av «House of the Dragon». Den andre episoden ble sett av 22 prosent flere enn første, som er vekst-rekord på strømmetjenesten.

Flere omtaler serien som tittelen som endelig skal bryte spill-til-TV-forbannelsen.

Bella Ramsey kan med andre ord holde hodet høyt hevet, og sier til New York Times at hun har funnet litt selvtillit, selv om det går i bølgedaler.

– Det er først nå nylig at jeg har tatt inn over meg at det er jeg som er Ellie, at jeg klarer dette og at jeg er en god skuespiller. Så vil dette vare et par uker, og så vil jeg tenke at jeg er forferdelig igjen. Det er bare sånn prosessen er, sier hun.

På sosiale medier er det heller ikke mangel på folk som ønsker å hylle prestasjonen.

Anerkjennelse fra «originalen»

I spillene blir Ellie portrettert av Ashley Johnson, som også skal ha en liten rolle i serien.

I forbindelse med premieren, gjorde Johnson et intervju hvor hun ble spurt om hva hun synes om Ramseys tolkning av karakteren de begge nå har spilt.

– Hun treffer spikeren fullstendig på hodet. Hun ER Ellie, og har hele essensen til Ellie. Jeg elsker henne som skuespiller, og jeg synes hun er helt perfekt for denne rollen. Jeg er så imponert, sier Johnson.