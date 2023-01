FIRBEINT VENN: Hanne Staff og hunden Tio hjemme i sofaen i familiens hus i Nittedal utenfor Oslo.

Ute av «Mesternes mester»: − Jeg var den dårligste

– Jeg var på overtid. Rent fysisk var det nok ingen tvil om hvem som var den dårligste.

Det var den tidligere orienteringsløperen Hanne Staff (50) som måtte forlate «Mesternes mester» fredag etter at hun tapte for Andreas Lødrup i nattesten.

– Jeg har sett mye på «Mesternes mester» tidligere og har mange ganger lurt på hvordan det er å være i nattest. Det var faktisk gøy å ha vært i nattest – og oppleve det selv. Men det var veldig nervepirrende å stå der, sier Hanne Staff.

Dermed er hun den tredje deltageren som er blitt slått ut etter at Ezinne Okparaebo trakk seg.

For to uker siden var Stig-André Berge sjanseløs i nattest mot Linn Jørum Sulland. Forrige fredag var hun like sjanseløs mot Ola Vigen Hattestad.

HOLD FOR LIVET: Hold for livet ble den siste konkurransen Hanne Staff var med på i «Mesternes mester». Etter det ble det nattest.

– Jeg har ikke trent hardest de siste årene og det skulle litt til for å hamle opp de som var både yngre enn meg og bedre trent. Det var gøy å få det til der det var mulig og jeg trivdes best med øvelser hvor det var en tvist, hvor man fikk testet noe mer enn bare det fysiske, fortsetter Hanne.

HELE GJENGEN: Alle årets deltagerne samlet på svaberget nedenfor deltagerhuset: Fra venstre: Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn), Linn Jørum Sulland (håndball), Helene Spilling (sportsdans), Olaf Tufte (roing), Aksel Lund Svindal, Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint), Hanne Staff (orientering), Kristin Holte (CrossFit), Andreas Lødrup (kickboksing) og Stig André Berge (bryting).

Men overraskende nok er det likevel en øvelse hun gjerne skulle hatt med seg.

– Det hadde vært gøy å prøve 90-graderen. Barna mine lo godt av meg da jeg prøvde meg i «Jerngrep» og mistet grepet som første deltager. Det var ikke lenge jeg hang der, nei. Armstyrken var nok ikke den beste, sier Hanne Staff.

VINTER: Ute er det vinter – på TV er det sommer når Hanne Staff blir slått ut av «Mesternes mester» fredag.

Stort sett har hun tatt det meste med godt humør.

– Men det skjedde jeg var litt nedfor og flau også. Husker Frode Johnsen ville trøste meg litt og sa at «vi er her for det vi har gjort tidligere og ikke for vinne «Mesternes mester»». Det har han jo veldig rett i.

Hanne Staff ble verdensmester i orientering fire ganger før hun la opp i 2004. Med sine 27 individuelle NM-gull er hun den mestvinnende norgesmester gjennom alle tider.

IKKE TRENT HARDT: Hanne Staff forteller at hun er ikke blant de som har trent hardest de siste årene: – Det skulle litt til for å hamle opp de som var både yngre enn meg og bedre trent, sier hun.

– Jeg er blitt spurt om å være med i «Mesternes mester» flere ganger tidligere. Men har takket nei. Har ikke følt at det å konkurrere igjen er det jeg har hatt mest lyst til. Samtidig er det fint å vise frem mangfoldet i idretten og det er også en anerkjennelse av orienteringssporten. Det var en medvirkende årsak til at jeg takket ja denne gangen, sier Staff.

Samtidig understreker hun at det var en veldig hyggelig opplevelse å være med i det populære TV-programmet.

– Gøy å bli kjent med de andre som var med. Bare det å hoppe rett i en dobbeltseng med noen du ikke kjenner fra før av. Slikt blir det en avslappet stemning av.

OLYMPIATOPPEN: Hanne Staff er ansatt ved Olympiatoppen hvor hun er leder for fagområdet prestasjon og utvikling.

God stemning var det også i det som Staff omtaler som «taperhuset».

– Stig-André Berge var jo allerede der da jeg kom dit – og han er jo en humørspreder av de store. Å være der var som å være i en boble – du føler deg litt på siden av verden for øvrig. Det er jo egentlig ingen som skal vite at du er gått ut. Men jeg hadde anledning til å ringe hjem og jeg hadde også litt jobb å gjøre.

ORIENTERINGSPAR: Både Hanne Staff og ektemannen Bjørnar Valstad var blant Norges aller beste orienteringsløpere i sin tid. Ekteparet har to døtre sammen.

Til daglig er Hanne Staff ansatt ved Olympiatoppen hvor hun er leder for prestasjon og utvikling. Hun er også tilknyttet Universitet i Tromsø, hvor hun arbeider med en doktorgrad om kvinnelige utholdenhetsutøvere (FENDURA).